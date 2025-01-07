Лазанья – знаменитое итальянское блюдо, которое очень просто приготовить в домашних условиях, а по этому рецепту от победительницы "Мастер Шеф" оно получится невероятно вкусным.

Наталья Никишина, ставшая победительницей четырнадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" , поделилась с украинцами рецептом домашней лазаньи.

Листы для лазаньи звезда "Мастер Шеф" готовит самостоятельно, это очень просто и значительно дешевле, чем покупать магазинные. Для теста нам понадобится:

мука – 200 г

яйца – 2 шт.

Ингредиенты для соуса Бешамель:

мука – 25 г

сливочное масло – 25 г

молоко - 250 мл

мускатный орех - щепотка

Для соуса Болоньезе:

мясной фарш – 500 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

стебель сельдерея – 100 г

красное сухое вино 100 мл

томаты пелати - 400 мл

соль, перец, чабрец – по вкусу

Кроме того, "Мастер Шеф" Наталья Никишина использует для приготовления лазаньи 100 г моцареллы.

Сначала победительница "Мастер Шеф" готовит соус бешамель. Для этого в сотейнике растапливаем масло и обжариваем муку в течение минуты. Затем добавляем молоко и варим до загустения, до состояния сметаны. В конце добавляем мускатный орех и перемешиваем.

Для болоньезе морковь, лук и сельдерей нарезаем на небольшие кубики и обжариваем на среднем огне на небольшом количестве оливкового масла. После этого добавляем фарш, приправляем тимьяном и жарим до серого цвета, разбивая комки фарша лопаткой. Далее добавляем вино, томаты и тушим соус 10 минут.

Замешиваем тесто из муки и яиц, даем ему отдохнуть минут 20-30. Раскатываем тесто до толщины примерно 3 мм и вырезаем листы по размеру формы, в которой будете готовить лазанью. Пласты теста звезда "Мастер Шеф" отваривает в кипящей подсоленной воде буквально одну минуту.

Теперь собираем лазанью. Дно формы смазываем соусом бешамель, а дальше слоями выкладываем пасту, соус болоньезе и бешамель. Повторяем слои, так чтобы верхним слоем был бешамель. Сверху затираем лазанью моцареллой и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

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