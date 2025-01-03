Главная звезда четырнадцатого сезона "Мастер Шеф" Наталья Никишина показала, как просто и быстро приготовить вкуснейшее шоколадное брауни.

"Я заметила, что вам очень нравятся рецепты десертов, поэтому сегодня будет именно он. Приготовим самый вкусный брауни", – отметила звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления шоколадного брауни "Мастер Шеф" Наталья Никишина берет следующие ингредиенты:

масло сливочное – 120 г

сахар – 130 г

масло подсолнечное – 1 ст.л.

яйца – 2 шт.

ванильный сахар – по вкусу

мука – 65 г

какао-порошок - 50 г

черный шоколад 85% – 90 г

Сначала сливочное масло комнатной температуры "Мастер Шеф" Наталья Никишин смешивает с сахаром и растительным маслом до однородности. Затем добавляем яйца, ванильный сахар и перемешиваем до растворения сахара.

К яичной массе просеиваем муку и какао-порошок и снова перемешиваем до однородности. Черный шоколад растапливаем либо на паровой бане, либо в микроволновке, добавляем в тесто и еще раз тщательно вымешиваем.

"Тесто должно быть достаточно вязким и густым", – объяснила звезда "Мастер Шеф".

Форму для выпечки застилаем пергаментом и смазываем его подсолнечным маслом, выливаем шоколадное тесто и выпекаем брауни в разогретой до 180 градусов духовке 20-максимум 25 минут. Главное правило приготовления брауни – не пересушить его.

Готовому брауни даем полностью остыть, а затем нарезаем его на порционные кусочки.

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