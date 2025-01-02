Украинская кулинарная блогерка, фудэксперт Светлана Левицкая показала, как приготовить легкие и нежные лимонные панкейки по рецепту из газеты New York Times.
Готовятся такие панкейки на основе рикотты – это мягкий сыр, который делают из сыворотки. Ее не обязательно покупать, можете приготовить домашнюю рикотту из молока по рецепту судьи кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимира Ярославского – рецепт здесь.
Для приготовления лимонных панкейков по рецепту из газеты New York Times нам понадобятся следующие ингредиенты:
- сахар – 50 г
- цедра одного лимона
- мука – 100 г
- соль – 3/4 ч.л.
- разрыхлитель – 1,5 ч.л.
- ваниль или ванильный сахар – по желанию
- яйца – 3 шт.
- рикотта - 170 г
- молоко - 60 мл
- сливочное масло (растопленное) – 25 г
"Недавно был разговор с подписчицей, потому что у нее не получались вафли. Выяснилось, что она брала продукты из холодильника. Помним, что сода, разрыхлитель и дрожжи лучше работают в теплой среде, поэтому все ингредиенты должны быть комнатной температуры", - рассказала блогерка.
Лимонную цедру натираем к сахару и растираем, чтобы она лучше раскрыла свой аромат. Добавляем яйца и перемешиваем. Добавляем рикотту, молоко, растопленное масло и снова перемешиваем. Добавляем муку с разрыхлителем и солью и хорошо вымешиваем тесто.
Готовому тесту даем постоять минут 15-20, а затем выпекаем панкейки на слегка смазанной маслом сковороде.
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