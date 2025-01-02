С этим рецептом от шеф-повара вы сможете в домашних условиях приготовить вкуснейшие ребра, и получится не хуже, чем в ресторане.

Шеф-повар Валентина Кущ поделилась с украинцами оригинальным рецептом ребрышек в апельсиновом соусе, которые получаются очень вкусными, сочными и ароматными.

Этот рецепт универсален, подойдет как для свиных ребрышек, так и для телячьих.

Для приготовления сочных ребрышек в апельсиновом соусе нам понадобятся следующие ингредиенты:

ребрышки – 1,5 кг

апельсины – 3 шт.

чеснок – 5 зубчиков

кетчуп - 100 г

мед - 100 г

соевый соус – 50 г

бальзамик – 30 г

соус ворчестер - 20 г

сахар – 2 ст.л.

соль и молотый перец – по вкусу

Ребра разрезаем на части по 2-3 косточки и складываем в кастрюлю. Апельсины чистим от кожуры, нарезаем на кусочки и добавляем к ребрышкам.

Также сразу добавляем целые очищенные зубчики чеснока, кетчуп, мед, соевый соус, бальзамик, ворчестер, сахар, соль, перец и заливаем водой, чтобы она едва покрывала ребра.

На большом огне варим ребра примерно 1 час 20 минут. После этого ребра достаем и выкладываем в форму для запекания. Оставшийся соус увариваем и перебиваем блендером до однородности.

"Обратите внимание на видео на его консистенцию", – подчеркнула шеф-повар.

Заливаем ребра соусом и отправляем в разогретую до 180 градусов запекаться до румяности, на это уйдет примерно 20 минут.

"Идеальный рецепт для праздничного стола и не только. Потому что это вкусно и очень легко", – советует шеф-повар.

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