Шеф-повар Валентина Кущ поделилась с украинцами оригинальным рецептом ребрышек в апельсиновом соусе, которые получаются очень вкусными, сочными и ароматными.
Этот рецепт универсален, подойдет как для свиных ребрышек, так и для телячьих.
Для приготовления сочных ребрышек в апельсиновом соусе нам понадобятся следующие ингредиенты:
- ребрышки – 1,5 кг
- апельсины – 3 шт.
- чеснок – 5 зубчиков
- кетчуп - 100 г
- мед - 100 г
- соевый соус – 50 г
- бальзамик – 30 г
- соус ворчестер - 20 г
- сахар – 2 ст.л.
- соль и молотый перец – по вкусу
Ребра разрезаем на части по 2-3 косточки и складываем в кастрюлю. Апельсины чистим от кожуры, нарезаем на кусочки и добавляем к ребрышкам.
Также сразу добавляем целые очищенные зубчики чеснока, кетчуп, мед, соевый соус, бальзамик, ворчестер, сахар, соль, перец и заливаем водой, чтобы она едва покрывала ребра.
На большом огне варим ребра примерно 1 час 20 минут. После этого ребра достаем и выкладываем в форму для запекания. Оставшийся соус увариваем и перебиваем блендером до однородности.
"Обратите внимание на видео на его консистенцию", – подчеркнула шеф-повар.
Заливаем ребра соусом и отправляем в разогретую до 180 градусов запекаться до румяности, на это уйдет примерно 20 минут.
"Идеальный рецепт для праздничного стола и не только. Потому что это вкусно и очень легко", – советует шеф-повар.
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