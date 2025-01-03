Чтобы приготовить идеальные ажурные блины, нужно знать несколько простых секретов, в частности, что нельзя использовать для этого холодные ингредиенты только что из холодильника.

Чтобы приготовить идеальные ажурные блины с красивыми дырочками, придется поработать с дрожжами – но не волнуйтесь, все на самом деле очень просто.

Рецептом поделилась украинская фудблогерка, кулинарная экспертка Светлана Левицкая на своей странице в Instagram.

Чтобы приготовить ажурные блины с красивыми дырочками нам понадобится:

молоко – 1 л

дрожжи сухие – 10 г

яйца – 2 шт.

сахар – 3 ст.л. + 1 ч.л.

соль – 1 ч.л

растительное масло – 50 мл

мука – 450 г

Важно: все ингредиенты должны быть комнатной температуры, немного теплыми.

Сначала в миску наливаем 100 г молока, добавляем сахар, дрожжи, перемешиваем и оставляем, чтобы дрожжи активировались, пока смешиваем остальные ингредиенты.

Отдельно в большой миске смешиваем яйца с сахаром и солью. Постепенно поочередно к яйцам добавляем частями муку и молоко и вымешиваем тесто, чтобы не было комочков.

"К этому времени сверху молока должна образоваться шапочка – это значит, что дрожжи активно работают", – пояснила блогерка.

Миску с тестом накрываем полотенцем и оставляем подходить минут на 30-40. За это время тесто должно увеличиться в объеме в два-три раза. После этого аккуратно перемешиваем тесто, добавляем растительное масло и можно выпекать блины.

Жарим блины на разогретой сковороде на малом огне с обеих сторон.

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