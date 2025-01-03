Чтобы приготовить идеальные ажурные блины с красивыми дырочками, придется поработать с дрожжами – но не волнуйтесь, все на самом деле очень просто.
Рецептом поделилась украинская фудблогерка, кулинарная экспертка Светлана Левицкая на своей странице в Instagram.
Чтобы приготовить ажурные блины с красивыми дырочками нам понадобится:
- молоко – 1 л
- дрожжи сухие – 10 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 3 ст.л. + 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л
- растительное масло – 50 мл
- мука – 450 г
Важно: все ингредиенты должны быть комнатной температуры, немного теплыми.
Сначала в миску наливаем 100 г молока, добавляем сахар, дрожжи, перемешиваем и оставляем, чтобы дрожжи активировались, пока смешиваем остальные ингредиенты.
Отдельно в большой миске смешиваем яйца с сахаром и солью. Постепенно поочередно к яйцам добавляем частями муку и молоко и вымешиваем тесто, чтобы не было комочков.
"К этому времени сверху молока должна образоваться шапочка – это значит, что дрожжи активно работают", – пояснила блогерка.
Миску с тестом накрываем полотенцем и оставляем подходить минут на 30-40. За это время тесто должно увеличиться в объеме в два-три раза. После этого аккуратно перемешиваем тесто, добавляем растительное масло и можно выпекать блины.
Жарим блины на разогретой сковороде на малом огне с обеих сторон.
Последние новости Украины:
Как вкусно засолить красную рыбу: победительница "Мастер Шеф" дала праздничный рецепт.
Вкуснее крабового салата: рецепт сырного рулета с крабовыми палочками.
Секрет идеальной моркови по-корейски: кулинар поделилась простым рецептом.