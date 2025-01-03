Многие украинцы для праздничного стола готовят крабовый салат, но его можно подать в виде "Рафаэлло" – это будет очень оригинально и понравится всем гостям.

Рецептом вкусного крабового салата в виде конфет "Рафаэлло" поделилась украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич.

Для приготовления закуски "Рафаэлло" с крабовыми палочками нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйца – 3 шт.

крабовые палочки – 200 г

сыр (твердый или плавленый) - 200 г (+ блогерка добавила еще немного пармезана, но можно и без этого)

чеснок - 3 зубчика

майонез или сливочный крем-сыр – 100 г

соль и молотый перец – по вкусу

Яйца отвариваем вкрутую, оставляем остыть, а затем чистим и натираем на мелкой терке. Сыр и чеснок также натираем на мелкой терке. Заправляем салат майонезом или сливочным крем-сыром, солим и перчим по вкусу и хорошо перемешиваем.

Крабовые палочки мы не добавляем в салат, в используем их для декора, как кокосовую стружку в конфетах "Рафаэлло". Поэтому крабовые палочки натираем на мелкой терке. Из сырно-яичного салата формируем шарики, обваливаем их в тертых крабовых палочках – и закуска готова.

Если захотите приготовить домашний майонез, то можете воспользоваться этим рецептом от судьи кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольги Мартыновской. Готовится такой майонез за 5 минут, а получается вкуснее и полезнее магазинного.

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