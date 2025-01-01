Правительство Украины приняло решение о расширении экспериментальной программы субсидий для внутренне перемещенных лиц, которая заработает с 1 января 2025 года.

Нововведения позволят большему числу переселенцев получать субсидию на аренду жилья.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля. Он отметил, что программа станет доступной для переселенцев из всех регионов Украины, а не только для проживающих в девяти областях, как это было раньше.

Основным изменением является снижение минимального уровня расходов на аренду жилья, при котором ВПЛ смогут подать заявку на получение субсидии. Теперь этот порог будет составлять 20% от совокупного дохода семьи, что на 10% меньше по сравнению с предыдущим требованием.

"Вынужденные переселенцы, тратящие более 20% своих доходов на аренду жилья, смогут подать заявку на субсидию, и государство компенсирует им часть расходов", - пояснил премьер-министр Денис Шмигаль.

Кроме помощи для переселенцев, правительство ввело дополнительные стимулы для владельцев жилья, которые будут заключать официальные договоры аренды по ВПЛ. Владельцы таких квартир смогут получить компенсацию части налоговых обязательств, в частности, налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого налога. Размер компенсации для владельцев будет определяться на основе предельной стоимости аренды, установленной Пенсионным фондом Украины, однако не будет превышать фактическую стоимость аренды.

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