Шеф-повар и ресторатор, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом идеального зимнего десерта с мандаринами.

На этот раз судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить нежный меренговый рулет с мандаринами и кремом.

Для меренгового коржа нам понадобятся следующие ингредиенты:

яичные белки – 190–200 г

сахарная пудра – 300 г

ванильный сахар – 10 г

лимонная кислота – 1 г

соль – 2 г

крахмал – 36 г

по желанию можно добавить немного цедры лимона

Для мандаринового курда "Мастер Шеф" Ярославский берет:

сок мандаринов – 300 г + цедра трех мандаринов

сок одного лимона

желтки яичные – 3 шт.

крахмал кукурузный – 30 г

если мандарины кислые, можно добавить 35 г сахара

Для крема:

крем-сыр - 350 г

сливки жирностью 30% – 250 г

Важно: для этого рецепта нужны яичные белки комнатной температуры и в идеале "старые". Чтобы состарить белки, можно выбить их в чистую миску, накрыть пищевой пленкой и оставить на неделю в холодильнике.

Белки с лимонной кислотой и солью "Мастер Шеф" Ярославский сбивает миксером на средних оборотах до легкой пены. В несколько приемов добавляем сахарную пудру и ванильный сахар и взбиваем минут 10, чтобы получилась стойкая масса. В конце добавляем крахмал и осторожно перемешиваем меренгу.

На противень с пергаментом "Мастер Шеф" Владимир Ярославский ложкой равномерно выкладывает меренгу в прямоугольник и запекает при 150 градусах примерно 30-35 минут.

Готовой меренге "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дает немного остыть, затем переворачивает на другой лист пергамента, а тот, на котором выпекали, убираем.

Чтобы приготовить мандариновый курд, смешиваем мандариновый сок, цедру, лимонный сок, яичные желтки, крахмал, сахар, доводим смесь кипения, затем пропускаем через сито. Даем курду остыть.

Для сливочного крема "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет в крем-сыр взбитые сливки и перемешивает до однородности.

На меренговый корж, выкладываем мандариновый курд, затем крем и заворачиваем в рулет. Немножко крема оставьте, чтобы украсить меренгорый рулет сверху.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.