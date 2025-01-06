Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить вкуснейший салат с печенью, а также предложила оригинальную идею для его подачи.
Для приготовления оригинального салата с печенью нам понадобится:
- 300 г куриной печени
- 3 яйца
- 1 маленькая морковь
- 1 маленькая луковица
- 150 г грибов (шампиньоны)
- 70 г соленых огурцов
- 80 г твердого сыра
- майонез
- соль и молотый перец – по вкусу
Печень для этого салата шеф-повар отваривает минут 10-12. Сначала промываем печень, при необходимости удаляем желчь и бросаем в горячую воду с лавровым листом, солью и душистым перцем. Чтобы проверить готовность, разрежьте кусочек печени, внутри не должно быть розового.
Лук нарезаем кольцами, грибы – на кусочки, морковь натираем на крупной терке. Обжариваем овощи с грибами до готовности.
Вареные яйца, соленый огурец, твердый сыр и вареную печень отдельно натираем на мелкой терке.
Собираем салат в формочке, застеленной пищевой пленкой, сперва немного смазываем ее майонезом. Далее выкладываем слои: печень, майонез, жареные овощи с грибами, немного огурца, яйцо, майонез, сыр, майонез. И так можно повторять эти слои, пока не используете все ингредиенты:
Для декора шеф-повар выложила сверху слайсы огурца в виде бантика, а также сделала подарочную упаковку из зернышек граната (его можно заменить сыром или яйцом).
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