Даже если в вашей семье кто-то не любит печень, то велика вероятность, что этот салат им все равно понравится, потому что он невероятно вкусный.

Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить вкуснейший салат с печенью, а также предложила оригинальную идею для его подачи.

Для приготовления оригинального салата с печенью нам понадобится:

300 г куриной печени

3 яйца

1 маленькая морковь

1 маленькая луковица

150 г грибов (шампиньоны)

70 г соленых огурцов

80 г твердого сыра

майонез

соль и молотый перец – по вкусу

Печень для этого салата шеф-повар отваривает минут 10-12. Сначала промываем печень, при необходимости удаляем желчь и бросаем в горячую воду с лавровым листом, солью и душистым перцем. Чтобы проверить готовность, разрежьте кусочек печени, внутри не должно быть розового.

Лук нарезаем кольцами, грибы – на кусочки, морковь натираем на крупной терке. Обжариваем овощи с грибами до готовности.

Вареные яйца, соленый огурец, твердый сыр и вареную печень отдельно натираем на мелкой терке.

Собираем салат в формочке, застеленной пищевой пленкой, сперва немного смазываем ее майонезом. Далее выкладываем слои: печень, майонез, жареные овощи с грибами, немного огурца, яйцо, майонез, сыр, майонез. И так можно повторять эти слои, пока не используете все ингредиенты:

Для декора шеф-повар выложила сверху слайсы огурца в виде бантика, а также сделала подарочную упаковку из зернышек граната (его можно заменить сыром или яйцом).

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