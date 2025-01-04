Участница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ирина Давиденко показала, как приготовить нежный печеночный паштет с яблочным джемом.
Для приготовления печеночного паштета "Мастер Шеф" Ирина Давиденко берет:
- печень куриная – 1 кг
- лук – 2-3 шт. среднего размера
- чеснок – 2 штуки
- тимьян, соль, перец черный
- сливочное масло 82,5% - 200 г
Подавать паштет звезда "Мастер Шеф" советует с подсушенным на сковороде багетом и яблочным джемом, для приготовления которого нам понадобятся:
- яблоки – 3 шт. среднего размера
- лимонная цедра
- тимьян - несколько веточек
- сахар – 100 г
- вода ~ 150 г
Печень звезда "Мастер Шеф" отваривает до готовности. С готовой печени сливаем воду, но оставляем примерно 200 мл.
Лук нарезаем полукольцами, чеснок слайсами и обжариваем с добавлением веточки тимьяна. После этого зажарку перекладываем к печени и немного тушим на маленьком огне.
Достаем чабрец, добавляем соль, молотый перец, сливочное масло и перебиваем блендером до максимально кремовой консистенции.
Звезда "Мастер Шеф" добавила, что вместо воды, в которой варилась печень, которую оставили для приготовления паштета, можно слить всю воду, а в конце, уже во время сбивания паштета блендером, можно добавить свекольного фреша (его нужно вскипятить), тогда паштет будет иметь аппетитный розовый цвет.
Готовый паштет перекладываем в удобную емкость, накрываем пленкой в контакт и оставляем до полного остывания.
Чтобы приготовить джем, чистим и нарезаем яблоки кубиками, добавляем сахар, воду, лимонную цедру, тимьян и провариваем на малом огне 40-60 минут. Также даем джему полностью остыть перед подачей.
Последние новости Украины:
Салат "Оливье" по-новому: победительница "Мастер Шеф" дала оригинальный рецепт.
Соленый чизкейк с крабовыми палочками: рецепт простой и супервкусной закуски.
Банановые панкейки для завтрака: простой рецепт от звезды шоу "Мастер Шеф" и "Супермама".