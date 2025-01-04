Печеночный паштет – отличная закуска, но если дополнить его яблочным джемом, как предлагает звезда "Мастер Шеф", получится нереальная вкуснятина.

Участница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ирина Давиденко показала, как приготовить нежный печеночный паштет с яблочным джемом.

Для приготовления печеночного паштета "Мастер Шеф" Ирина Давиденко берет:

печень куриная – 1 кг

лук – 2-3 шт. среднего размера

чеснок – 2 штуки

тимьян, соль, перец черный

сливочное масло 82,5% - 200 г

Подавать паштет звезда "Мастер Шеф" советует с подсушенным на сковороде багетом и яблочным джемом, для приготовления которого нам понадобятся:

яблоки – 3 шт. среднего размера

лимонная цедра

тимьян - несколько веточек

сахар – 100 г

вода ~ 150 г

Печень звезда "Мастер Шеф" отваривает до готовности. С готовой печени сливаем воду, но оставляем примерно 200 мл.

Лук нарезаем полукольцами, чеснок слайсами и обжариваем с добавлением веточки тимьяна. После этого зажарку перекладываем к печени и немного тушим на маленьком огне.

Достаем чабрец, добавляем соль, молотый перец, сливочное масло и перебиваем блендером до максимально кремовой консистенции.

Звезда "Мастер Шеф" добавила, что вместо воды, в которой варилась печень, которую оставили для приготовления паштета, можно слить всю воду, а в конце, уже во время сбивания паштета блендером, можно добавить свекольного фреша (его нужно вскипятить), тогда паштет будет иметь аппетитный розовый цвет.

Готовый паштет перекладываем в удобную емкость, накрываем пленкой в ​​контакт и оставляем до полного остывания.

Чтобы приготовить джем, чистим и нарезаем яблоки кубиками, добавляем сахар, воду, лимонную цедру, тимьян и провариваем на малом огне 40-60 минут. Также даем джему полностью остыть перед подачей.

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