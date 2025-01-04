Участница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ирина Давиденко показала, как приготовить нежный печеночный паштет с яблочным джемом.

Для приготовления печеночного паштета "Мастер Шеф" Ирина Давиденко берет:

  • печень куриная – 1 кг
  • лук – 2-3 шт. среднего размера
  • чеснок – 2 штуки
  • тимьян, соль, перец черный
  • сливочное масло 82,5% - 200 г

Подавать паштет звезда "Мастер Шеф" советует с подсушенным на сковороде багетом и яблочным джемом, для приготовления которого нам понадобятся:

  • яблоки – 3 шт. среднего размера
  • лимонная цедра
  • тимьян - несколько веточек
  • сахар – 100 г
  • вода ~ 150 г

печень

Печень звезда "Мастер Шеф" отваривает до готовности. С готовой печени сливаем воду, но оставляем примерно 200 мл.

Лук нарезаем полукольцами, чеснок слайсами и обжариваем с добавлением веточки тимьяна. После этого зажарку перекладываем к печени и немного тушим на маленьком огне.

Достаем чабрец, добавляем соль, молотый перец, сливочное масло и перебиваем блендером до максимально кремовой консистенции.

Звезда "Мастер Шеф" добавила, что вместо воды, в которой варилась печень, которую оставили для приготовления паштета, можно слить всю воду, а в конце, уже во время сбивания паштета блендером, можно добавить свекольного фреша (его нужно вскипятить), тогда паштет будет иметь аппетитный розовый цвет.

Готовый паштет перекладываем в удобную емкость, накрываем пленкой в ​​контакт и оставляем до полного остывания.

Чтобы приготовить джем, чистим и нарезаем яблоки кубиками, добавляем сахар, воду, лимонную цедру, тимьян и провариваем на малом огне 40-60 минут. Также даем джему полностью остыть перед подачей.

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