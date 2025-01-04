Если после новогодних праздников или любых других застолий вы боитесь похмелья, то обязательно приготовьте такой легкий супчик по рецепту от звезд "Мастер Шеф".

Звезды кулинарного шоу "Мастер Шеф" Дмитрий Чикало и Екатерина Мазуренко показали, как приготовить вкусную рыбную юшку, которая станет спасением от похмелья.

"Мы с Катей позаботились заранее о рецепте волшебного супа, который будет просто невероятно крутой подсказкой на утро после легкого бодуна. Ловите рецепт супчика под кодовым названием «1 ЯНВАРЯ»", – рассказал участник "Мастер Шеф".

Один из плюсов этого рецепта – то, что вам не придется возиться с точной граммовкой, можно добавлять ингредиенты по вкусу.

Для приготовления бульона звезды "Мастер Шеф" берут следующие ингредиенты:

хребты, головы или обрезки от любой рыбы

картофель

морковь

репчатый лук

стебель сельдерея

водка – 50 мл

душистый перец горошком

лавровый лист

соль и другие специи по собственному вкусу

В суп звезды "Мастер Шеф" добавили рыбные кнели, для приготовления которых нам понадобится:

филе или обрезные кусочки любой рыбы

яичный желток

мякоть вчерашнего хлеба

сливки 30%

репчатый лук

сливочное масло

соль, молотый перец, мускатный орех

любая свежая зелень

Морковь, лук и стебель сельдерея разрезаем на крупные куски и немного обжариваем прямо в кастрюле. Добавляем обрезки рыбы, картофель, специи, заливаем водой и варим около 30 минут.

Готовый бульон процеживаем. Вареные картофель и морковь нарезаем и возвращаем в бульон.

Чтобы приготовить кнели, звезды "Мастер Шеф" нарезают и обжаривают лук. Жареный лук, рыбу, мякиш хлеба, немного сливок и сливочного масла вместе со специями перебиваем блендером.

Из этой массы смазанными растительным маслом руками формируем кнели. Чтобы кнели хорошо держали форму, на 5 минут отправляем их в морозилку. Затем добавляем в бульон, также можно добавить 50 г водки и варим суп до готовности. В конце добавляем свежую зелень – и суп от похмелья готов.

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