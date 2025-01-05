Шеф-повар поделился с украинцами секретами приготовления полезной версии чебуреков, которые не нужно жарить в растительном масле.

Шеф-повар Александр Огородник показал, как приготовить вкусные и полезные чебуреки с сочной мясной начинкой без использования масла.

На одну порцию, состоящую из трех таких чебуреков, получается 41 г белка, всего 12 г жиров и 75 г углеводов, поэтому это максимально сбалансированное и полезное блюдо. Этот рецепт идеально подойдет каждому, кто старается здорово питаться и заботится о фигуре.

Для приготовления трех диетических чебуреков нам понадобятся следующие ингредиенты:

тортилья или круглый лаваш – 3 шт.

фарш из куриного филе – 150 г

лук – 25 г

вода – 100 г

укроп – 5 г

соль – 6 г

сахар – 2 г

молотый черный перец – 1 г

яичный желток – 1 шт. (для смазывания)

Для начинки к фаршу из куриного филе добавляем мелко нарезанный укроп, измельченный в кашу лук с водой, соль, молотый черный перец и щепотку сахара, хорошо все перемешиваем.

Посредине на каждую тортилью выкладываем мясную начинку, а края смазываем яичным желтком, складываем пополам, хорошо фиксируем края и распределяем начинку внутри. Сверху смазываем чебуреки остатками желтка с водой и по желанию посыпаем кунжутом.

Выкладываем чебуреки на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке примерно 10-12 минут в режиме с обдувом. Так безо всякой капли жира у вас получатся хрустящие чебуреки с сочной начинкой.

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