Шеф-повар Александр Огородник показал, как приготовить вкусные и полезные чебуреки с сочной мясной начинкой без использования масла.
На одну порцию, состоящую из трех таких чебуреков, получается 41 г белка, всего 12 г жиров и 75 г углеводов, поэтому это максимально сбалансированное и полезное блюдо. Этот рецепт идеально подойдет каждому, кто старается здорово питаться и заботится о фигуре.
Для приготовления трех диетических чебуреков нам понадобятся следующие ингредиенты:
- тортилья или круглый лаваш – 3 шт.
- фарш из куриного филе – 150 г
- лук – 25 г
- вода – 100 г
- укроп – 5 г
- соль – 6 г
- сахар – 2 г
- молотый черный перец – 1 г
- яичный желток – 1 шт. (для смазывания)
Для начинки к фаршу из куриного филе добавляем мелко нарезанный укроп, измельченный в кашу лук с водой, соль, молотый черный перец и щепотку сахара, хорошо все перемешиваем.
Посредине на каждую тортилью выкладываем мясную начинку, а края смазываем яичным желтком, складываем пополам, хорошо фиксируем края и распределяем начинку внутри. Сверху смазываем чебуреки остатками желтка с водой и по желанию посыпаем кунжутом.
Выкладываем чебуреки на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке примерно 10-12 минут в режиме с обдувом. Так безо всякой капли жира у вас получатся хрустящие чебуреки с сочной начинкой.
Последние новости Украины:
Салат "Оливье" по-новому: победительница "Мастер Шеф" дала оригинальный рецепт.
Соленый чизкейк с крабовыми палочками: рецепт простой и супервкусной закуски.
Банановые панкейки для завтрака: простой рецепт от звезды шоу "Мастер Шеф" и "Супермама".