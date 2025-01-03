Евгений Клопотенко поделился с украинцами простым рецептом теста для вареников, а также напомнил о вкусной традиционной начинке для них.

Победитель одного из сезонов "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко показал, как приготовить вкуснейшие вареники с фасолью.

Клопотенко отметил, что вареники с фасолью раньше были обычным блюдом среди украинцев, их ели в большинстве семей, и это отличная традиция, которую можно вернуть. А чтобы упростить и ускорить процесс, можно не отваривать фасоль самостоятельно, а использовать консервированную.

Для теста на вареники "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

360 г муки

180 мл воды

0,5 ч.л. растительного масла

соль и молотый перец - по вкусу

Для фасолевой начинки Клопотенко использовал:

1 банка консервированной белой фасоли

2 луковицы

3 ст.л. растительного масла

соль и молотый перец – по вкусу

Муку насыпаем в миску, наливаем воду, добавляем соль, растительное масло и замешиваем тесто. Готовому тесту обязательно даем отдохнуть минут 10-15.

Фасоль Клопотенко процеживает от жидкости, выкладывает на сковороду и немного обжаривает.

Лук нарезаем кубиками и обжариваем до готовности. Половину жареного лука добавляем к фасоли и разминаем – это будет наша начинка. Вторая половина лука – это зажарка, которую потом добавим к уже готовым вареникам.

Тесто раскатываем, стаканом вырезаем круги, выкладываем начинку и залепляем вареники.

Варим вареники с фасолью в кипящей подсоленной воде в течение 5 минут после закипания. Достаем вареники, добавляем к ним жареный лук – и можно наслаждаться.

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