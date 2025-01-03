Четвертый фильм о Бриджит Джонс горячо ожидается – и новый трейлер, дающий представление о том, чего нам следует ожидать, только усилил волнение.

Возможно, нет персонажа, который бы так покорил сердца нации, как фильм с очаровательной Бриджит Джонс, которая стала одной из самых запоминающихся фигур поп-культуры.

Фильм "Бриджит Джонс: Влюблена в парня" показывает, как наша героиня (когда-то самая известная одиночка в кино) снова остается одна после смерти мужа Марка Дарси, балансируя между карьерой и воспитанием двух маленьких детей.

Единственное, чем она пренебрегает? Своей личной жизнью. Трейлер фильма "Бриджит Джонс: Влюблена в парня" начинается с того, что Бриджит идет одна по улице Лондона , прежде чем воссоединяется с видением своего мужа у входной двери дома друга .

«В жизни есть воспоминания, которые никогда нас не покинут», — говорит она, прежде чем Дарси исчезает в мгновение ока. «Но иногда эти воспоминания внезапно становятся всем, что у нас остается».

Миранда знакомит Бриджит с Tinder, чтобы помочь ей найти мужчину, но оказывается, что ей нужно гораздо меньше вмешательства — вскоре она находит себе двух женихов.

Мистер Уоллакер, которого играет обладатель премии BAFTA Чиветель Эджиофор, — учитель в детской школе Бриджит, а Лео Вудалл из «Белого лотоса» и «Одного дня» играет роль красавца Рокстера, которому как раз 29 лет.

Хотя, безусловно, есть над чем посмеяться (Кливер, например, кажется, снова в своей изумительно гладкой форме), трейлер фильма "Бриджит Джонс: Влюблена в парня" также дразнит многими более трогательными моментами.

Премьера фильма "Бриджит Джонс: Влюблена в парня" в украинском прокате намечена на 15 февраля 2025 года.

Источник: tatler.

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