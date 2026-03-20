Президент асамблеї народів Кавказу Руслан Кутаєв пояснив, що чеченці воюють на боці України, бо росіяни – вороги, але в самій Чечні багато хто проти волі змушений бути на боці ворога, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«Ті, хто воюють на боці України, – це герої, це патріоти. І це люди, які будь-де воюватимуть проти ворога, бо він окупував нас. Нам безвідносно – це буде в Україні, Молдові, Франції. Там, де з'являються російські солдати, ми з ними воюватимемо, бо вони – наші вороги», – стверджує Руслан Кутаєв.

За його словами, дослідження показали, що 90% кавказців, мобілізованих на війну проти України, – це люди, яких туди послали насильно і без їхньої волі. Наприклад, розповідає політик, якщо ви проїхали на жовтий і вас зупинили, то насильно відправлять на війну, якщо син лайкнув щось не те, його заберуть у дільницю і відпустять, якщо батько підпише контракт, тож таких хитрощів дуже багато.

Це нонсенс, наголошує він, щоб чеченці підписували контракт з російською армією і воювали на боці росії, адже навіть багато бійців Кадирова насправді не вірні йому і просто чекають на момент. Але, як показало дослідження, розповідає політик, ситуація в регіоні дуже важка, ще 2025 року чеченці посідали перше місце в росії по популяції, а тепер – майже останнє, чеченці живуть у бідності та злиднях, які штучно створила окупаційна влада.

«кремль та наші зрадники це створили штучно. І щоб дочку видати зажім, одружити сина, ці зневірені батьки подаються на війну. Але ми перед ними порушували питання: «Як ти збираєшся створити нову сім'ю, вбиваючи ні в чому невинних людей?», – підсумовує Руслан Кутаєв.

