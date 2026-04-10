Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

«В Україні вже запустили грошову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. Гроші реальні, виплати реальні, але доступ до них дуже обмежений. І саме тут починається головна проблема. Це не для всієї України. По-перше, допомога працює тільки в одному місці – це Краматорський район Донецької області. Все. Якщо ви в іншому регіоні, то можете хоч 10 разів подавати заявку, результат буде один – нуль. Але навіть якщо ви там живете, це ще нічого не означає», – зазначає Катерина Котенкова.

Друга умова, розповідає вона, полягає у тому, що у домогосподарстві має бути більше двох осіб, тобто самотній пенсіонер отримає відмову у допомозі. А третя умова, додає журналістка, – категорії, які підпадають під допомогу: люди 60+ з інвалідністю або сім'ї з дітьми.

Якщо ж документи не ідеально сходяться, підкреслює вона, якщо в заяві онлайн зазначена якась неправильна дата, пропущене поле чи ще якась помилка, то це перевірять, вам відмовлять, але навіть про це не повідомлять. І ще один важливий момент, зазначає журналістка, – це ідентифікаційний код, бо, якщо його немає, то потрібен документ про офіційну відмову від нього, якщо ж документу немає, буде відмова.

«Тепер увага. Це не просто гроші. Їх не можна витратити так, як ви хочете. Це допомога. виключно на комуналку – світло, газ, вода. І після цього ви повинні відзвітувати, куди пішли ці гроші. Якщо ви не відзвітуєте, далі вам просто зачинять двері», – попереджає Катерина Котенкова.

