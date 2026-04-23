Шоумен та відомий телевудичий Олександр Педан опинився в центрі хвилі критики після того, як у мережі знову поширили фрагмент його інтерв’ю ще 2023 року, пише Politeka.net.

Саме висловлювання про причини, через які він не долучився до лав ЗСУ, викликало гостру реакцію українців і спричинило активні дискусії в соцмережах.

Йдеться про розмову з виданням Ґрунт, у якій телеведучий пояснював власну позицію. За його словами, думки про службу виникали неодноразово: він оцінював свій фізичний стан, запевняв, що має належну підготовку і здатен тримати зброю. Втім, остаточне рішення залишитися поза фронтом, як стверджує сам Педан, було сформоване не без впливу військових, із якими він спілкувався.

Артист наголошував, що його присутність у тилу може приносити більше користі, ніж участь у бойових діях. Мовляв, під час поїздок до військових він підтримує їх морально, а це на його думку набагато важливіше ніж рити окопи.

«Я не пішов воювати і це мій біль. Я як чоловік постійно думав, де я більше потрібен: тут, чи там. Як чоловіку мені хотілось туди, здоров’я є, бігати вмію, стріляти вмію. Найголовніше я питався у військових, вони кажуть: «Слухай, ти коли до нас приїжджаєш, з нами спілкуєшся і піднімаєш бойовий дух – набагато важливіше, ніж те, щоб ти зараз із нами тут рив окопи»», – заявив телеведучий.

Відеофрагмент із поясненнями Олександра Педана щодо його ролі в тилу стрімко поширився у соцмережі Threads. Публікація швидко набрала обертів, зібравши значну кількість переглядів і спровокувавши жваве обговорення серед користувачів:

«Такий біль, прям нестерпний».

«Тут краще б мовчав».

«Хлопці мої як дивилися відеосюжет з цим педаном, плакали всією ротою. В морській піхоті не могли до ранку заспокоїти два батальйони. В танкістів депресія».

«У нього є вибір, йти чи не йти. А у звичайних людей немає. Краще б він мовчав».

«Зараз кожен почне говорити, що йому військові сказали не йти. Гарно, нічого не скажеш».

«Педан, як військовослужбовець запрошую вас у військо! Ми потребуємо вас! Відчуєте себе, нарешті, «чоловіком».

