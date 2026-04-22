До російського НПЗ в Сизрані долетіли дрони, це спричинило паніку і непорозуміння у місцевого ППО.

У ніч проти 22 квітня Сизрань, НПЗ опинився в центрі масованої атаки безпілотників, що супроводжувалася вибухами, роботою ППО та наслідками для житлової інфраструктури міста, передає Politeka.

Близько третьої години ночі мешканці Самарської області повідомили про масовий проліт дронів над населеним пунктом. У різних районах пролунали серії потужних вибухів, які очевидці описували як безперервні та різкі. У небі фіксувалися яскраві спалахи, що супроводжували роботу систем протиповітряної оборони.

За даними OSINT-спостережень і відеоматеріалів, опублікованих місцевими жителями, удари були спрямовані в район промислової інфраструктури. Основною ціллю називають нафтопереробне підприємство, розташоване поблизу міської забудови. Саме в цей момент фіксувалися найінтенсивніші вибухи.

Паралельно в місті спостерігалася активна робота ППО, яка намагалася перехоплювати повітряні цілі. За свідченнями очевидців, частина уламків та ймовірних ракетних уражень впала за межами промислової зони.

Найбільш серйозні наслідки зафіксовано в житловому секторі. Один із багатоквартирних будинків зазнав часткового руйнування під’їзду. Конструкції обвалилися після сильного ударного впливу, що призвело до блокування мешканців усередині.

Рятувальні служби оперативно прибули на місце інциденту. З-під завалів вдалося витягнути щонайменше чотирьох людей, серед них дитина. Усіх постраждалих передали медикам, інформація про їхній стан уточнюється.

Місцева влада також запроваджувала тимчасові обмеження в повітряному просторі. Аеропорт у регіоні призупиняв операції через оголошену загрозу, що вплинуло на розклад авіарейсів.

Окремі OSINT-джерела зазначають, що характер руйнувань у житловій зоні може бути пов’язаний із роботою систем ППО, які діяли безпосередньо під час відбиття атаки.

Промисловий об’єкт, який вважається ключовим у регіональній енергетичній інфраструктурі, має значні потужності переробки нафти. Його виробнича діяльність включає випуск бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів, що забезпечують внутрішні потреби регіону.

Наразі на місці подій тривають відновлювальні та слідчі роботи. Остаточні масштаби пошкоджень інфраструктури та причини руйнувань у житловому секторі встановлюються.

Джерело: rbc, tsn

Як повідомляла Politeka, Чарап заявив, що Віткофф і Кушнер обрали дуже своєрідний підхід до мирних переговорів.

Також Politeka писала, що Шейтельман оцінив, як Україна може протидіяти таким загрозам, як теракт у Києві.