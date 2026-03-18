Політичний психолог Всеволод Зеленін пояснив, як не попастись на гачок російської пропаганди в умовах інформаційної війни, і назвав ключові маркери такої інформації, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

Насамперед, підкреслює гість програми, треба розуміти, що інформація – це лише чиясь інтерпретація, а реальність значно ширша. А далі вже, продовжує він, потрібно аналізувати, що робить та чи інша інформація: допомагає знайти спільну мову з іншими людьми чи ж нав’язує вам агресію. Адже ворогу, пояснює експерт, байдуже, якою мовою ми говоримо, головне – щоб ми сварились між собою і не чинили спротив агресії.

«Ви будете читати Біблію за Матвієм чи за Іоанном? В Іоанна написано, що Ісус казав: «Хто не з нами тут, той проти нас». А Матвій казав: «Хто не проти нас, той з нами». Тобто, якщо ви можете за Матвієм читати, бачити, що на бік України переходить набагато більше людей і ми всі разом перемагаємо супротивника, тоді ви правильно користуєтесь контентом. А якщо ви починаєте бити своїх, знаходите собі ворогів, розпорошуєте сили і винищуєте себе, тоді ворог досягає своєї мрії», – пояснює Всеволод Зеленін.

Завдання російських ІПСО, зазначає він, полягає у тому, щоб за допомогою певного контенту зробити людину тупою, а для цього її виводять з рівноваги, переключають на емоції. Тобто саме тому, констатує експерт, з’явився термін «бусифікація», ми ж вигадали слово «мобілізація» для росіян, слова схожі за звучанням, але мають різні сенси.

«Ці слова всі знають, але нема посилання. Англійські вчені довели, кожен дурень знає… Такі речі – це дійсно діє пропаганда, точніше просто психологічний вплив. Тут діє ІПСО, яке намагається вас вивести з ладу, ви стаєте дурним, навіть не ідіотом, а просто дурною людиною, яка ухвалює помилкове рішення», – підсумовує Всеволод Зеленін.

