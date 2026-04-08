Журналістка Катерина Котенкова прокоментувала заголовки про штрафи для власників колодязів та свердловин і пояснила, про що насправді йдеться.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

«Проблема не в тому, що завтра всім почнуть виписувати штрафи. Держава хоче значно жорсткіше карати за порушення у сфері водокористування, частину простих людей це теж може зачепити. Суть ініціативи така: штрафи за порушення у сфері водокористування хочуть підняти в рази, зокрема, за порушення права державної власності на воду, тобто за самовільне водокористування або захоплення водних об'єктів. Зараз штраф становить від 85 до 136 грн, а хочуть від 3400 до 5100 грн», – пояснює Катерина Котенкова.

Тобто, підкреслює вона, тут важливо не переплутати, адже колодязь у дворі для себе і самовільне спецводкористування – не одне і те саме. Водний кодекс, розповідає журналістка, прямо розділяє загальне і спеціальне водокористування: загальне – це забір води з криниць безкоштовно і без дозволів, а спеціальне – це забір води з водних об'єктів із застосування споруд або технічних пристроїв, що у певних випадках потребує дозволу.

Усе це, пояснює вона, зачепить тих, хто самовільно бурить або використовує свердловини не просто для дому, а для якихось інших справ, бере значні обсяги води, використовує воду для бізнесу, фермерства, виробництва, послуг, бере воду з річок, зі ставків чи інших водних об'єктів з порушенням правил, порушує умови дозволу, подає недостовірні дані в обліку води, порушує режим у водоохоронних зонах або змінює русла потоків під час будівництва.

«Але ось звичайне домогосподарство з криницею ця новина зачіпає не так прямо, як це подають зараз в заголовках. Водний кодекс дозволяє загальне водокористування криниць без дозволу, а невеликий забір води до 5 кубів на добу не вважається спеціальним водокористування. Це все, що треба знати», – підсумовує Катерина Котенкова.

