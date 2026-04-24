У 17-річних школярів в Україні певірятимуть військові документи, тому розповідаємо про це більше.

Військовий документ у вигляді електронного або паперового носія перевірятимуть у школах у межах ведення персонального обліку учнів, і ця процедура стосується всіх юнаків призовного віку, повідомляє Politeka.

У Міністерстві оборони пояснили, що навчальні заклади зобов’язані контролювати наявність військово-облікових даних у 17-річних хлопців.

Основним документом у цьому випадку є військово-обліковий документ, який у більшості випадків формується в електронному вигляді як е-ВОД.

Такий військовий документ можна отримати через застосунок «Резерв+» або портал «Дія». Він містить дані з державного реєстру та доступний для перевірки через QR-код на телефоні або у вигляді роздруківки з кодом.

У відомстві підкреслюють, що саме електронна форма є стандартною для школярів-призовників, а не альтернативою паперовим документам.

Школи не мають права вимагати інші варіанти підтвердження, окрім визначених законом. Юнаки стають на військовий облік у рік, коли їм виповнюється 17 років, у період з 1 січня до 31 липня.

Процедура може відбуватися онлайн або особисто через територіальні центри комплектування. Після внесення даних формується відповідний військовий документ.

Він автоматично з’являється в електронних сервісах. Його дія становить один рік, після чого дані потрібно оновлювати повторним формуванням у системі.

Якщо юнак не став на облік, документ не створюється, а навчальний заклад лише інформує про необхідність проходження процедури.

Перевірка відбувається шляхом зчитування QR-коду через застосунок «Резерв+». Уповноважена особа школи отримує доступ до основної інформації з реєстру.

