"Графіті є незаконним", - прокоментував 28-річний Янсен кадр, на якому він позує з широкою посмішкою на тлі яскравого малюнка на стіні в містечку Найак у штаті Нью-Йорк, пише Politeka.net.

Хоча актор встиг знятися у багатьох популярних фільмах та телешоу, він з дитинства також був надзвичайно захоплений мистецтвом та часто ділився ним зі своїми підписниками у Instagram.

Своє останнє селфі брат Хайден Панеттьєрі опублікував лише за кілька тижнів до того, як стало відомо, що він помер. Причина смерті Янсена наразі залишається невідомою.

Під останніми публікаціями 28-річного актора його колеги, друзі та шанувальники висловлюють співчуття у зв'язку з його раптовою смертю.

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«Мила душа, ми сумуватимемо», «Прощавай, королю», «Глибоко засмучений цією новиною. Хай упокоїться він зі світом. Мої глибокі співчуття всій сім'ї», «Ми втрачаємо багатьох молодих людей. Так сумно, і моє серце сьогодні з його сім'єю», «Моє серце та співчуття сім'ї. Батьки, брати та сестри ніколи не повинні переживати втрату сина чи брата», - пишуть фоловери, вражені трагедією.

Додамо, що всього місяць тому Янсен також опублікував фото, на якому його знято зі своєю сестрою Хайден.

"Не перша стрижка, яку вона намагалася мені зробити", - підписав знімок актор.

Нагадаємо, зірка фільму «Ідеальна гра» Янсен Панеттьєрі помер минулими вихідними у своїй квартирі у місті Найак, штат Нью-Йорк.

Актор був молодшим братом популярної американської актриси Хайден Панеттьєрі, яка також є екс-нареченою українського боксера Володимира Кличка.

За словами інсайдера, брат зірки переживав не найкращий період у своїй кар'єрі.

"Останнім часом у нього були складності в кар'єрі. Хайден просто невтішна. Він був її найкращим другом і єдиним братом. Він був таким добрим хлопцем, але жив на краю", - розповіло джерело.

Нагадаємо також, що Хайден і Володимир Кличко мають спільну доньку Кайю-Євдокію. До повномасштабного вторгнення росії в Україну дівчинка жила з батьком у Києві.

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