Для того, що дістати непроханих гостей довелося викликати будівельну бригаду.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України, незвичайне повідомлення до Служби порятунку «101» надійшло у місті Дніпро.

З’ясувалося, що на балконі квартири, розташованої у багатоповерхівці на вулиці Велика Діївська Новокодацького району міста оселились кажани.

«Власник квартири заздалегідь викликав до місця будівельну бригаду, яка виконала демонтаж підвісної стелі та гіпсокартонних стін лоджії. По прибуттю за вказаною адресою рятувальники виявили у приміщенні під утеплювачем цілу зграю кажанів», - розповіли рятувальники.

Загалом, фахівці відловили 140 кажанів - їх помістили до картонної коробки з отворами та передали волонтерам.

Підкреслимо, що кажани оселяються в будівлях через те, що природних сховищ стає все менше. Вирубка лісів і освоєння печер – основні фактори, які змушують рукокрилих переселятися в міста і селища.

На зиму кажани перекочовують до міст, де оселяються в щілинах під вікнами чи в стінах багатоповерхових будівель.

Всі види кажанів України занесені до Червоної книги.

Кажани не агресивні по відношенню до людей, не їдять людську їжу, відповідно не шкодять запасам, а також не гризуть матеріали, з яких побудований дім.

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