При цьому в Україні деяким пенсіонерам можуть скоротити розмір виплат і припинити їх виплачувати. З 1 березня розпочнеться індексація пенсій, як і передбачено законодавством, яке зачепить понад 10 мільйонів українців, але у Верховній Раді України на розгляді знаходиться законопроект, у якому пропонують зменшити пенсії деяким громадянам України.

Про це в ефірі телемарафону розповіла Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Жолнович також згадала про те, що інфляція "з'їла" доходи українських громадян, тому уряд намагається забезпечити підвищення пенсій для всіх пенсіонерів, незалежно від категорій, навіть якщо пенсія мінімальна.

За її словами, збільшення пенсій відбудеться на 20%. При розрахунку враховуватиметься рівень інфляції та динаміка зростання середнього рівня зарплати.

Водночас після того, як Верховна Рада ухвалить необхідні законопроекти, зрадників та колаборантів буде позбавлено пенсійного забезпечення.

Позбавлятимуть пенсій українців, засуджених за дії, спрямовані на насильницьку зміну влади (ст. 109 КК), замах на територіальну цілісність (ст. 110 КК), державну зраду (ст. 111 КК) та колабораціонізм (ч. 3–8 ст. 111-1 КК).

Планується, що виплати пенсій припинятимуться одразу після набрання чинності обвинувальним вироком суду, але після відбування покарання отримання пенсій вже колишнім ув'язненим відновлюватимуть.

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