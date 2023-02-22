Український постачальник електроенергії вирішив дати спробувати споживачам самим відключати світло та підняти собі настрій.

Як пише Politeka.net, постачальник електроенергії Yasno презентував на своєму сайті гру, яку можна відразу назвати "Вимкни світло у сусіда". У ній потрібно відключати світло будинкам, встигаючи за подіями, що відбуваються. Вона з'явилася на офіційному сайті оператора Yasno. Перед початком гри пропонується ознайомитись із правилами гри, які допоможуть перемогти.

"Як грати:

1. Тапайте по будинках і перемикайте світло між ними

2. Натискайте на скарги людей, щоб закрити їх

3. Слідкуйте за часом, щоб слідувати графіку", - написано було у публікації.

У самій грі пропонують кілька багатоповерхових будинків, які потрібно встигати відключати, коли відбувається та чи інша подія. Після цього потрібно його увімкнути.

Як показала практика, простенька гра не така і проста, тому потрібно постаратися, щоб досягти позитивного результату.

"Ой, біда. Цього разу вам не вдалося впоратися зі скаргами та відновити енергопостачання", - пише гра після програної партії. І хоч цей симулятор не відключає напряму світла українцям, але можна легко відчути, наскільки складно українським енергетикам стабілізувати постачання електроенергії в українські будинки.

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