Як пише Politeka.net, постачальник електроенергії Yasno презентував на своєму сайті гру, яку можна відразу назвати "Вимкни світло у сусіда". У ній потрібно відключати світло будинкам, встигаючи за подіями, що відбуваються. Вона з'явилася на офіційному сайті оператора Yasno. Перед початком гри пропонується ознайомитись із правилами гри, які допоможуть перемогти.
"Як грати:
1. Тапайте по будинках і перемикайте світло між ними
2. Натискайте на скарги людей, щоб закрити їх
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3. Слідкуйте за часом, щоб слідувати графіку", - написано було у публікації.
У самій грі пропонують кілька багатоповерхових будинків, які потрібно встигати відключати, коли відбувається та чи інша подія. Після цього потрібно його увімкнути.
Як показала практика, простенька гра не така і проста, тому потрібно постаратися, щоб досягти позитивного результату.
"Ой, біда. Цього разу вам не вдалося впоратися зі скаргами та відновити енергопостачання", - пише гра після програної партії. І хоч цей симулятор не відключає напряму світла українцям, але можна легко відчути, наскільки складно українським енергетикам стабілізувати постачання електроенергії в українські будинки.
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