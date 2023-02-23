Так, стало відомо, що Залужний нібіто призначив екс-генпрокурора, капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних БПЛА, пише Politeka.net.

Про це повідомила речниця ексгенпрокурора Лариса Сарган.

«Наказом Головнокомандувача Збройних сил України від 20 лютого 2023 року капітана Луценка Ю. В. призначено командиром взводу ударних беспілотних авіаційних комплексів роти ударних беспілотних авіаційних комплексів військової частини #… ЗСУ», - написала Сарган на своїй сторінці в Facebook.

Додамо, після повномасштабного вторгнення рф в Україну Юрій Луценко спочатку був в теробороні Києва, пізніше у Миколаєві та на Херсонському напрямку. Зараз він служить у Бахмуті.

Інформація про нібито призначення Луценка викликала скандал у соцмережах. Деякі користувачі висловлюють впевненість, що колишній генпрокурор повинен відповідати перед законом за свої «гріхи», інші запевняють, що Залужному краще знати, кого і куди призначати.

Нагадаємо, Юрій Луценко пішов у відставку на тлі скандалу із розслідуванням вбивства активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Тоді Луценко заявляв, що деякі політики розгорнули обвинувальну кампанію проти правоохоронних органів «на всіх ефірах» і спекуляції на темі вбивства Гандзюк — це «двоєвластя у країні та знищення правоохоронної системи».

«Нехай і інші експосадовці беруть з нього приклад , іскупають свої провини»,

«Це огидно, ця нелюдина очевидно вчинила багато шкоди державі»,

«Цирк», «О, Боже…»,

«А чому дронів? На ньому скільки злочинів висить - тягне на леопарда або абрамс. Скромняга»,

«І що далі?»,

«А Ляшко не в його взводі?! Десь пропав ..»,

«Я вам завжди писала, що Луценко ще докаже всім, що він патріот України. Думаю, що Залужний не помиляється. Він добре розбирається в людях»,

«Я служив з вашим сином Сашою, я пишаюсь за Вас. Слава Україні та Героям Слава!»,

«Прям от так Залужний призначає комвзвода?», «Вітаємо з посадою а депутатів з ради на місто Луценка не тільки простих дітей Нехай покажуть себе ще там а не в Києві які вони мажори»,

«Його у буцигарню треба, а не на фронт», «Люди, схаменіться! В Україні війна, а Ви обливаєте одне одного», - киплять соцмережі.

Додамо, що багато хто також висловив сумніви щодо призначення. Мовляв, головнокомандувач не призначає командирів взводів і для цього є командувачі.

Нагадаємо, з'явилися рідкісні фото Залужного у дитинстві та в юності.

Крім того, Politeka.net писала, що в Україні село перейменували на честь Залужного.

Також повідомлялось, що Залужний розповів історію жінки, яка надихає.