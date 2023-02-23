Так, на офіційній сторінці "Нафтогаза" повідомляється, що газорозподільні мережі Харківської області та Дніпра повернулись під контроль держави. Поетапно для клієнтів будуть запроваджені нові сервіси та програмні продукти, над якими вже працюють ІТ-спеціалісти підприємств.

Крім того, для усунення можливих технічних недоліків газовики наразі проводять контрольне зняття показань лічильників.

«А із зверненнями громадян працюють профільні фахівці підприємств», - додали в «Нафтогазі».

Також в компанії зазначили, що традиційно з 1 по 5 число кожного місяця абоненти зможуть користуватись для передачі показань лічильників усіма сервісами gas.ua – особистим кабінетом на сайті, а також чат-ботами у Viber і Telegram.

«У зв’язку з переходом АТ «Харківгаз» та АТ «Дніпрогаз» до групи НАК «Нафтогаз» та заключенням договору про обмін даними про передачу показників лічильника між цими компаніями, показники необхідно передавати саме нам. Але принцип обліку обсягів спожитого газу не змінився», - наголосили в «Нафтогазі».

У свою чергу, деякі споживачі скаржаться на труднощі, з якими зіткнулися при спробі заплатити за спожитий газ:

«… Показники передали вам, рахунки нам не виставили, відправляєте до оператора ГРМ, з яким нема зв'язку! Бо у них на сайті написано номери за якими зв'язатися неможливо! Наведіть лад у рахунках!»,

«А на квитанціях Облгазу телефони вказані ті самі, що й на вашій квитанції. Виходить замкнене коло! Платіжка за газ прийшла нульова у лютому, хоча 1 лютого я вашому оператору свідчення лічильника диктував, ще й попередні він запитав. Мені пояснив тепер ваш оператор про нульову платіжку в квитанції, що вам Облгаз досі не передав обсяги спожитого газу. Так що багато хто вам не заплатить не зі своєї вини!...».

Нагадаємо, українцям розповіли, чи зміняться платіжки після закінчення опалювального сезону та до чого готуватись.

Також повідомлялось, що "Нафтогаз" попередив українців про необхідну процедуру.

Крім того, Politeka.net писала про скандал навколо "Нафтогаза".