В Україні випустили дуже незвичайну банкноту, яка є унікальною не тільки за своїм дизайном.

Як повідомляє Politeka.net, банкноту випустили до першої річниці повномасштабної війни. Її номінал – 20 гривень.

Банкнота «Пам’ятаємо! Не пробачимо!» є пам’ятною і присвячена боротьбі України проти російських загарбників та увічненню сили духу українського народу, його стійкості, незламності та героїзму.

Ця банкнота, як зазначають в Нацбанку, унікальна та не схожа на звичайні українські банкноти, адже має яскравий та виразний дизайн, виконаний вертикально.

«Вона є законним платіжним засобом та обов’язкова до приймання усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів», - запевнили в Нацбанку.

Тираж банкноти обмежений і становить 300 тисяч штук, що додає банкноті колекційної цінності.

Ці унікальні 20 гривень вводяться в обіг 23 лютого 2023-го року і будуть доступні для купівлі, починаючи з 24 лютого.

Основним зображенням лицьового боку пам’ятної банкноти є постаті трьох українських військових, які встановлюють Державний Прапор України (фото “Українські воїни підіймають прапор” автора Олександра Смірнова) на тлі фрагментів карти України та прапорів країн, які підтримують Україну.

Угорі тексти українською і англійською, між текстами – лавровий вінок. Банкнота містить додаткові сучасні оптично-змінні захисні елементи, зокрема: полімерну стрічку шириною 12 мм з комбінованим оптично-змінним ефектом, який проявляється при зміні кута нахилу банкноти; елемент, виконаний іридисцентною фарбою з перламутровим ефектом.

Розмір банкноти – 80 x 165 мм, вартість – 200 гривень.

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