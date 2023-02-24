Митрополит Київський і всієї України Епіфаній розповів, як кожен може пришвидшити перемогу України.

У своєму зверненні з нагоди річниці повномасштабного нападу Росії на Україну Митрополит Епіфаній підкреслив, що російська агресія розпочалася з окупації Криму понад дев’ять років тому і відтоді тривала гібридна війна проти нашої держави, пише Politeka.net.

«Але як Давид супроти Голіафа, наш народ постав проти тиранії зла і вже здобув моральну перемогу. Завдяки власній хоробрості та надзвичайній підтримці демократичних країн світу і всіх людей доброї волі наші війська продовжують здобувати перемоги також і на полі бою…», - зазначив Митрополит.

Предстоятель Православної церкви України підкреслив, що і моральна перемога України, і військові були би неможливими без незламності духу, віри в Божу допомогу, в ідеали правди і добра, віри в свободу, без жертовної любові до ближніх, які виявили і продовжують виявляти українці.

Також предстоятель ПЦУ сказав, як кожен віруючий може пришвидшити перемогу України:

«Не кожен має можливість ухвалювати політичні рішення, надати гуманітарну допомогу, прийняти біженців. Але кожна віруюча людина може – а значить і повинна! – щодня приділити кілька хвилин своєї молитви проханням про Україну, про наш народ, який страждає від нав’язаної Росією агресивної війни, про жертв російського терору, про тих, хто страждає в полоні та під окупацією…».

Митрополит підкреслив, що ця молитовна підтримка України є неймовірним цінним внеском у перемогу над злом.

Нагадаємо, в ПЦУ розповіли, чому важливо молитися саме на українській мові.

Крім того, Politeka.net писала, що митрополит Епіфаній потужно звернувся до українців.

Також повідомлялось, що українці помітили неприємний нюанс у переході УГКЦ на новий календар.