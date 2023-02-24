У своєму зверненні з нагоди річниці повномасштабного нападу Росії на Україну Митрополит Епіфаній підкреслив, що російська агресія розпочалася з окупації Криму понад дев’ять років тому і відтоді тривала гібридна війна проти нашої держави, пише Politeka.net.
«Але як Давид супроти Голіафа, наш народ постав проти тиранії зла і вже здобув моральну перемогу. Завдяки власній хоробрості та надзвичайній підтримці демократичних країн світу і всіх людей доброї волі наші війська продовжують здобувати перемоги також і на полі бою…», - зазначив Митрополит.
Предстоятель Православної церкви України підкреслив, що і моральна перемога України, і військові були би неможливими без незламності духу, віри в Божу допомогу, в ідеали правди і добра, віри в свободу, без жертовної любові до ближніх, які виявили і продовжують виявляти українці.
Також предстоятель ПЦУ сказав, як кожен віруючий може пришвидшити перемогу України:
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«Не кожен має можливість ухвалювати політичні рішення, надати гуманітарну допомогу, прийняти біженців. Але кожна віруюча людина може – а значить і повинна! – щодня приділити кілька хвилин своєї молитви проханням про Україну, про наш народ, який страждає від нав’язаної Росією агресивної війни, про жертв російського терору, про тих, хто страждає в полоні та під окупацією…».
Митрополит підкреслив, що ця молитовна підтримка України є неймовірним цінним внеском у перемогу над злом.
Нагадаємо, в ПЦУ розповіли, чому важливо молитися саме на українській мові.
Крім того, Politeka.net писала, що митрополит Епіфаній потужно звернувся до українців.
Також повідомлялось, що українці помітили неприємний нюанс у переході УГКЦ на новий календар.