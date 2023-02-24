Церемонія укладення шлюбу відбулася у Збаразькій виправній колонії (№63), що не Тернопольщіні, пише Politeka.net.

«Обранець засудженої, перебуває на службі в ЗСУ, взявши відпустку, приїхав до коханої. Молодята дуже довго чекали цього дня і дуже хвилювалися, на заваді їхньому щастю не стали ні війна, ні, відстань, ні перебування в місцях несвободи», - розповіли на сторінці виправної колонії.

Також там зазначили, що створення нової сім′ї в умовах позбавлення волі має позитивний вплив на поведінку засуджених, які стають відповідальнішими, дисциплінованішими, докладають ще більше зусиль, щоб швидше повернутися додому.

Нагадаємо, раніше стало відомо, про незвичайну історію кохання між молодою дівчиною і переселенцем з Маріуполя.

Як розповідалось, Моніці лише 20 років, а її обранцю Павло 60. Закохані вже встигли розписатися і навіть чекають на первістка.

Також повідомлялось, що дніпрянка розповіла, як народжувала під виття сирен 24 лютого.

Крім того, Politeka.net писала, що подружжя українців відзначають 75 років разом, історія неймовірного кохання.