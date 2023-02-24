Небезпечний рис, що містить кадмій – канцерогенну речовину, було імпортовано в Україну.

Повідомляється, що перевищення допустимої норми кадмію було виявлено в рисі різотто з Італії, виробник якого – Sapori Nostrani di Giorgio Turco, Italy, а трейдер – WB Polska Sp. z oo, Німеччина.

Одержувач в Україні – ТОВ "БЮРО ВІН", вул. Мечнікова, 9, м. Київ.

У Держспоживслужбі Рівненської області також заявили, що у рисі, який експортувався з Італії, перевищено рівень Кадмію. Це може спричинити пошкодження легень, нирок, шлунково-кишкового тракту та кісток.

Українців попереджають: кадмій, що міститься в рисі, накопичується в організмі та може спричинити токсичну дію на нирки, кісткову та дихальну системи.

Кадмій є канцерогеном і може бути небезпечним для здоров'я людини. Виявлено перевищення допустимої норми кадмію в рисі – 0,23 мг/кг, при допустимій нормі 0,15 мг/кг.

Також в Україну завезли сири, які мали бактерії Listeria monocytogenes, продукцію доставили з Франції. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області.

Згідно з повідомленням, після вживання заражених продуктів, що містять Listeria, інфекція може поширитися до центральної нервової системи та статевих органів, викликаючи менінгіт, менінгоенцефаліт, сепсис, перинатальні інфекції та гастроентерит.

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Крім того, повідомлялося, що в лютому в Україні подешевшало сало і різні види свинини, а ось курятина почала дорожчати.

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