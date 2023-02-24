Як повідомляє Politeka.net з посиланням на полцію Запорізької області, жінка, в надії розшукати чоловіка довірилась незнайомцю.

«У січні цього року до поліції надійшла заява від 37-річної жінки, яка наразі тимчасово мешкає за кордоном. Вона розповіла, що її ошукали на 550 доларів США. Як виявилось, чоловік заявниці, військовослужбовець ЗСУ, безвісти зник під час бойових дій. У надії дізнатися про нього будь-яку інформацію, жінка в соцмережах робила публікації про пошуки», - розповіли в поліції про обставини злочину.

Їй зателефонував невідомий і запевнив, що він волонтер, який нібито розшукує безвісно зниклих військовослужбовців.

Він розповів нещасній жінці, що її чоловік перебуває в полоні - у виправній колонії на території рф. За спробу викупити полоненого та переправити на територію України він запросив тисячу доларів США.

Але жінка не погодилася на переказ одним платежем таку суму. Домовилися про передплату в розмірі 550 доларів США.

Отримавши ці гроші, незнайомець почав вигадувати різні перепони для виконання зобов’язання.

Коли жінка зрозуміла, що її ошукали, звернулася до поліції.

Згодом було встановлено, що до цього злочину може бути причетний раніше судимий за вчинення майнових злочинів 37-річний запоріжанин. Днями у його квартирі провели обшук - виявили та вилучили мобільний телефон, планшет, 12 сім-карт різних операторів мобільного зв’язку, 13 банківських карт різних банківських установ України, 4 карти пам’яті та блокнот із записами.

Чоловік також зізнався у шахрайстві.

Наразі його перевіряють на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, українців приголомшило вбивство дитячого письменника.

Також повідомлялось, що блогер привласнив гроші, які всім світом збирали на ЗСУ.

Крім того, Politeka.net писала, що поліція повідомила про зухвалий злочин, коли шахраї переодяглися у військову форму і з погрозами пограбували будинок.