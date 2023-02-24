Український підприємець і політик корейського походження, голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім наочно показав, яким було його життя до 24 лютого 2022-го року.

На фото, опублікованих Кімом в телеграм-каналі, його можна побачити на відпочинку і у колі родини, у краватці і вишиванці, на робочих зустрічах і на концерті.

«Рік, як один день...», - лаконічно прокоментував Кім кадри, висловивши також впевненість, що українці вистоять та все поборять.

Нагадаємо, що армія окупантів з перших днів повномасштабного вторгнення атакувала територію Миколаївщини. Саме тоді, з 24 лютого, очільник Віталій Кім почав інформувати жителів області і всіх українців в Telegram-каналі, завжди починаючи свої відеозвернення фразою: "Доброго вечора, ми з України!".

Цю фразу він не вигадав, а взяв з пісні.

"Ми з початку війни так віталися один з одним: з бійцями тероборони, з військовими та правоохоронцями. Тому ця фраза поширена в нашому вжитку. Адже я пишаюсь тим, що я — українець, і хлопці теж", — розповідав в одномі зі своїх інтерв’ю Кім.

Також він казав, що його життя після 24 лютого змінилося повністю.

"Життя розподілилось на "до" і "після". Розклад змінився на 24/7 — без вихідних. Вихідний може бути в понеділок, наприклад, тільки тоді, коли є можливість, чи сильна втома", — зізнавався Кім.

Основним для себе очільник Миколаївської ОДА називав сім’я та відновлення регіону.

«Роботи буде ще більше після нашої перемоги. Але основне — це сім’я», - зазначав Кім.

Нагадаємо, Віталій Кім і його дружина Юлія виховують трьох дітей - двох дочок — Євгенію та Олександру, і сина Руслана.

Про незвичайність свого хлопчика Віталій Кім розповідав Олені Кравець.

Кравець, у свою чергу, розповіла, як зустріла Кіма на відпочинку.

Також повідомлялось, що Віталій Кім записав відеозвернення до українців, стосується мобілізації і повісток.

Крім того, Politeka.net писала, що Віталій Кім поділився з українцями дуже хорошою новиною.