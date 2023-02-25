Раптово помер молодий український музикант Павло Миколайович Войтович. Йому було всього 32 роки. Про трагедію в Facebook повідомила працівниця Горохівської музичної школи Оксана Цехош.

"Покинув цей світ відмінний музикант, педагог, чуйна і хороша людина, син, друг, колега… 10 років успішно працював викладачем Горохівськоі школи по класу гітари, в якій і навчався. Любив своїх учнів, а вони його. Щедро ділився дарованим йому талантом. Небо забирає найкращих…😢😢😢 Світла пам‘ять про прекрасну людину. Нехай в високому небі, серед найяскравіших зірок, бринять світлі акорди чистої душі… Щирі співчуття родині🙏🙏Вічна пам’ять!", — написала Цехош.

Причина смерті Павла Войтовича не розкривається.

Українці в коментарях до посту висловлюють співчуття:

"Щирі співчуття рідним, пережити таке горе втрати. Царство небесне";

"Як шкода, ідуть найкращі, найсвітліші. Вічна пам'ять";

"Це велика втрата. Молодий, талановитий, добрий педагог. Хай з Богом спочиває. Співчуття родині";

"Дійсно, небо забирає Найкращих…..Обіймаю батьків і плачу разом із ними…";

"Вічна пам'ять! Співчуття рідним. Хороша і талановита людина".

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