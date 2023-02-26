Українці мають бути мотивовані та профпридатні для бойових дій.
Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан.
"Тотальна мобілізація в Україні не доцільна. А якщо вона не доцільна, то ніхто її не проводитиме.
Війна та поводження зі зброєю - це доля професіоналів. Причому профпридатних професіоналів не всі можуть воювати, поводитися зі зброєю і тут питання вже до генетики людини та морально-психологічних якостей.
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Воїнами не стають, а народжуються. А після того, як вони народилися – їх треба ще й навчити. Я, як льотчик-інструктор, знаю, про що говорю. Однозначно генетичні здібності людини дуже впливають з його бойову готовність. Це стосується і льотного та військового складу.
Однозначно не можна всіх покликати. Один із сотні може воювати, один із тисячі може літати. Решта - це просто смертники. Дати людині, неготовій виконувати завдання, до рук зброю чи вибухові речовини - вона вб'є себе сама і ще й покалічить чи вб'є поруч товаришів і товаришів по службі.
Два основні положення, які мають бути при відборі людей – мотивація та профпридатність”, – каже Роман Світан.
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