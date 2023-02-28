Нагадаємо, рівно рік тому російські десантники у Гостомелі знищили легендарну українську «Мрію» – найбільший в світі транспортний літак Ан-225, пише Politeka.net.

Його злітна вага була 640 тонн і «Мрії» не було рівних і з вантажопідйомності. Найближчий конкурент із серійних літаків – американський Boeing 747-8F, який підіймає у повітря 143 тонни вантажу. Що на 100 тонн менше, ніж можливості Ан-225.

Згодом, після "загибелі" літака в Гостомелі, з’явилася інформація, що «Антонов» має другу «Мрію» - ще з радянських часів залишилися центроплан, фюзеляж, частини хвостового оперення, крило. Планувалося добудувати літак на заводі «Антонов» за наявності фінансування.

Як повідомив генеральний конструктор ДП "Антонов" Владислав Власик в ефірі телемарафону, роботи над новим літаком вже розпочалися.

За його словами, фахівці шукають вцілілі деталі та елементи конструкції, щоб використати їх у новій «Мрії».

Новий Ан-225 буде створено на базі недобудованого брата-близнюка "Мрії". Зовні він майже не відрізнятиметься, а от усередині це буде абсолютно новий літак із найсучаснішим обладнанням.

Так, нова «Мрія», розповів Власик, буде ще потужнішою, легшою за попередню мінімум на 10 тонн, а це означає, що судно братиме на борт ще більше вантажу і летітиме ще довше і ще далі. Конструктори ставлять перед собою мету зробити другу «Мрію» більш модернізованою.

Звісно, відбудувати Ан-225 обійдеться дуже дорого, але для відновлення найбільшого літака у світі кошти готові дати міжнародні донори.

Новина про відбудову «Мрії» не залишила українців байдужими. Так, одні вважають «Мрію» символом відбудови України, інші ж стверджують, що можна обійтися і без цього гиганта, витративши мільйони на інші потреби країни.

Також українці побоюються, що гроші, знайдені на відбудову «Мрії» просто розкрадуть.

«Якщо ми будемо будувати Мрію по самим оптимальним оцінкам з 10 років і на ній вкрадуть по різним схемам з 1млрд баксів то краще вже збудувати пасажирські Ан 158, який коштує близько 30млн доларів і нарешті їх запустити в серійне виробництво і мати свої авіалініі! Це більш реальна мрія для втілення та процвітання нашого виробника!»,

«Нашу гордість треба примножувати та вдосконалювати, а Мрія це наші крила до кращого життя, і ми літатимемо над усім світом і весь світ буде на нас дивитись….»,

«Навіщо цей літак? Він що, так затребуваний? Він що, є комерційно вигідним? Чи гроші нікуди подіти? Чому більш розвинені країни не будують такої громадини? Тому що він не потрібен! А ми так, ми гроші пилятимемо!»,

«Той випадок, коли амбіції попереду, а не здоровий глузд…»,

«Не треба цих понтів. Люди без криш над головою. Не хватає боєприпасів. Хлопці на нулі недоотримують…»,

«Обіцянками годують»,

«Варто берегти те, що маємо. Чому не вивезли Мрію? Знали ж про напад. Чи боялись, що вона запанікує?»

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