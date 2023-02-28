Мешканка тимчасово окупованого Севастополя вирішила публічно підтримати Україну і тепер може поплатитись за це свободою.

Так, жінка пенсійного віку, взявши фарби та пензлик, прикрасила лавки та стовпи.

«Нанесла фарбою українські прапори, бо я люблю Україну і вирішила її цим підтримати», — пояснила свій вчинок жінка.

Вибачатись на камеру жінка не стала.

Тепер їй загрожує три роки позбавлення волі за вандалізм.

Коментуючи сміливий вчинок жінки, користувачі соцмереж висловлюють надію, що сидіти стільки років за ґратами жінці не доведеться, мовляв, Крим звільнять раніше.

«Сильно»,

«Скоро ЗСУ прийдуть і випустять усіх наших»,

"У Крим треба повернутися заради таких людей",

«Малюнки дуже акуратні, ну ніяк на вандалізм не тягне, «Молодець, бабусю!»,

«Бабуля знає, що скоро Крим буде повернуто незважаючи на істерики росіян та надуману самовпевненість. Чекати лишилося не довго».

Нагадаємо, раніше начальник головного управління розвідки генерал-майор Кирило Буданов заявив, що необхідно зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому.

"Все почалося в Криму у 2014 році, там все і закінчиться", - наголошував Буданов.

Також нагадаємо, що в Росії спалахнула нафтобаза - нібито після атаки безпілотників.

Крім того, Politeka.net писала, що росіяни змінили тактику - ракетна атака може розпочатися будь-якої хвилини.

Крім того, Politeka.net писала, що озвучено п'ять сценаріїв закінчення війни.