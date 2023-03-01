Українець прийшов отримувати права водія в сервісний центр, але все закінчилося сумно.

Чоловік хотів отримати посвідчення водія, а потрапив у поліцію. Про це повідомила прес-служба сервісних центрів МВС у Рівненській області на сторінці у Фейсбук.

Як стало відомо у соціальній мережі, мешканець із Донецької області відвідав сервісний центр МВС у місті Дубно, щоб отримати посвідчення. Чоловік мав отримати права, проте натомість із ним зв'язалася поліція.

Справа в тому, що під час перевірки за базами даних співробітники встановили, що чоловіка розшукують правоохоронці з Кропивницького. Працівники одразу зателефонували до поліції, а чоловік так і залишився без посвідчення водія.

Тепер із чоловіком працює поліція.

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За даними поліції, 20-річний водій мотоцикла Kawasaki не обрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожню обстановку та погодні умови, внаслідок чого зіткнувся з пасажирським автобусом "Богдан", який завершував маневр розвороту.

Нагадаємо, з'явилося термінове попередження про удар.

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