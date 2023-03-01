Чоловік хотів отримати посвідчення водія, а потрапив у поліцію. Про це повідомила прес-служба сервісних центрів МВС у Рівненській області на сторінці у Фейсбук.
Як стало відомо у соціальній мережі, мешканець із Донецької області відвідав сервісний центр МВС у місті Дубно, щоб отримати посвідчення. Чоловік мав отримати права, проте натомість із ним зв'язалася поліція.
Справа в тому, що під час перевірки за базами даних співробітники встановили, що чоловіка розшукують правоохоронці з Кропивницького. Працівники одразу зателефонували до поліції, а чоловік так і залишився без посвідчення водія.
Тепер із чоловіком працює поліція.
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Ми також писали про страшну подію сталася у Вінниці. Жертвою став хлопець, якому було лише 20 років.
За даними поліції, 20-річний водій мотоцикла Kawasaki не обрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожню обстановку та погодні умови, внаслідок чого зіткнувся з пасажирським автобусом "Богдан", який завершував маневр розвороту.
Нагадаємо, з'явилося термінове попередження про удар.
Також повідомлялося, що автомобіль врізався у людей під Києвом, є жертви.
Крім того, Politeka.net писала про 18-річну українку, яка стала жертвою нещастя.