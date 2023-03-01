Керівнику підприємства повідомлено про підозру у привласненні коштів в особливо великих розмірах.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у повідомленні Офіса Генерального прокурора.

За даними слідства, після початку збройної агресії РФ проти України, між суб’єктом господарювання та військовою частиною Національної гвардії України укладено договори на закупівлю консерв тушкованої свинини, а також консерв гречаної та перлової каш зі свининою.

«Постачальник, достовірно знаючи, що технічні характеристики цих продуктів не відповідають вимогам ДСТУ та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів, передав військовій частині Нацгвардії України недоброякісний товар на загальну суму понад 9,1 млн грн», - розповіли в прокуратурі.

Також в Офісі генпрокурора повідомили, що згідно з результатами лабораторих досліджень, поставлені консерви не відповідають вимогам ДСТУ, є небезпечними для споживання та можуть спричинити шкідливий вплив на здоров’я людини.

Слідство триває, продовжуються заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до постачання неякісних продуктів харчування військовослужбовцям.

Зазначається, що раніше окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно осіб, які поставили військовослужбовцям Державної прикордонної служби України м’ясопродукцію, яка не відповідає вимогам ДСТУ.

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