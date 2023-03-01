Дівчатка з’явилися на світ в Чернигові в перший день повномасштабного вторгненні рф в Україну, пише Politka.net з посиланням на «Суспільне Чернігів».
За свій перший рік життя дівчата пережили реанімацію, місяць в підвалі під вибухами в оточеному Чернігові, евакуацію в Київ на реанімобілі, життя за кордоном і, зрештою, повернення додому в Чернігів.
Емілія, Олівія та Меланія стали першою в Чернігіві трійнею за три роки.
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«Ми дуже хвилювалися, але все пройшло удачно», - розповіли лікарі пологового про той день.
Дівчатка народилися здоровими, але маленькими, тож потребували догляду у реанімації. Отже поїхати з міста, рятуючись від війни, родина не могла.
В бомбосховищі в пологовому досі все залишається на своїх місцях - у період активних обстрілів тут перебували до ста людей і новонароджені діти.
Народжували теж у бомбосховищі, в окремій кімнаті. Найскладнішим, кажуть лікарі, було знайти слова для переляканих майбутніх і молодих мам.
Родині вдалося евакуюватися 20 березня до Києва – одна з дівчаток, Олівія, досі не могла дихати сама. Вони їхали «дорогою життя» майже п’ять годин, обїжджаючи позиції росіян.
В травні родина виїхала до Словаччини, а у вересні повернулася додому – у Чернігів.
«Це наша улюблена країна, наші люди, наша мова», - кажуть батьки трійняток.
Дідусь дітей, батько Ганни, весь цей час захищав країну, знаходився під Бахмутом.
11 січня під час евакуації побратимів на Донеччині Анатолій Чирва загинув, так і не зустрівшись зі своїми онуками.
«Він вискочив з машини і побіг в будинок, який горів, щоб витаскувати хлопців, а "прилетіло" знов в той будинок, і його вбило. Ми не віримо до сих пір», - розповіла Ганна, ледь стримуючи сльози.
Нагадаємо, маленький Андрій на Чернігівщині, рятуючись з батьками від обстрілів, став сиротою.
Також повідомлялось, що окупанти готуються наступати ще на двох напрямках.
Крім того, Politeka.net писала про сценарії завершення війни.