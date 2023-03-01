Маленькі Емілія, Олівія та Меланія 24 лютого 2023 року відсвяткували свій перший день народження.

Дівчатка з’явилися на світ в Чернигові в перший день повномасштабного вторгненні рф в Україну, пише Politka.net з посиланням на «Суспільне Чернігів».

За свій перший рік життя дівчата пережили реанімацію, місяць в підвалі під вибухами в оточеному Чернігові, евакуацію в Київ на реанімобілі, життя за кордоном і, зрештою, повернення додому в Чернігів.

Емілія, Олівія та Меланія стали першою в Чернігіві трійнею за три роки.

«Ми дуже хвилювалися, але все пройшло удачно», - розповіли лікарі пологового про той день.

Дівчатка народилися здоровими, але маленькими, тож потребували догляду у реанімації. Отже поїхати з міста, рятуючись від війни, родина не могла.

В бомбосховищі в пологовому досі все залишається на своїх місцях - у період активних обстрілів тут перебували до ста людей і новонароджені діти.

Народжували теж у бомбосховищі, в окремій кімнаті. Найскладнішим, кажуть лікарі, було знайти слова для переляканих майбутніх і молодих мам.

Родині вдалося евакуюватися 20 березня до Києва – одна з дівчаток, Олівія, досі не могла дихати сама. Вони їхали «дорогою життя» майже п’ять годин, обїжджаючи позиції росіян.

В травні родина виїхала до Словаччини, а у вересні повернулася додому – у Чернігів.

«Це наша улюблена країна, наші люди, наша мова», - кажуть батьки трійняток.

Дідусь дітей, батько Ганни, весь цей час захищав країну, знаходився під Бахмутом.

11 січня під час евакуації побратимів на Донеччині Анатолій Чирва загинув, так і не зустрівшись зі своїми онуками.

«Він вискочив з машини і побіг в будинок, який горів, щоб витаскувати хлопців, а "прилетіло" знов в той будинок, і його вбило. Ми не віримо до сих пір», - розповіла Ганна, ледь стримуючи сльози.

Нагадаємо, маленький Андрій на Чернігівщині, рятуючись з батьками від обстрілів, став сиротою.

Також повідомлялось, що окупанти готуються наступати ще на двох напрямках.

Крім того, Politeka.net писала про сценарії завершення війни.