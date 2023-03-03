Український стендап-комік та учасник подкасту "Srakadupa" Андрій Щегель вважає, що українці, які зараз виборюють свободу і незалежнсть країни, в тому числі ціною своїх життів, просто зробили свій вибір.

В інтерв’ю Роману Скрипіну Щегель зізнався, що зараз знаходиться в Туреччині і погодився з тим, що втік з країни, пише Politeka.net.

«Як криса», - охарактеризував свій вчинок Щегель.

На уточнююче питання Скрипіна, чи обумовлена його втеча страхом отримати повістку чи зустріти воєнкома, артист запевнив:

«Ні, цього я не боюся, у мене три повістки, я не боюся воєнкомів. Визначаю, себе, як вільну людину, розумів, що мені некомфортно і, що я більше не можу».

Щегель додав, що знайшов спосіб перетнути кордон України і «і пожити в комфортній психологічній обстановці».

Також комік підкреслив, що таким чином він реалізує своє право на класне життя.

«А як? Це ж кордон перетинати, це ж не випускають зараз», - запитав у співрозмовника Скрипін.

На що Щегель зухвало відповів: «Так я артист! Я репрезентую Україну за кордоном».

Також журналіст поцікавився, чи це нормально взагалі тікати з України.

«Конєчно! Це життя», - запевнив Щегель.

У свою чергу Скрипін нагадав коміку, що в Україні війна, що в цей самий час українські хлопці гинуть для того, «щоб ти повернувся потім в Україну, в якій немає війни, яка перемогла».

«Слухайте, я виходжу з того, що це вибір хлопців», - відповів Андрій Щегель.

Заяви українського коміка викликали величезне обурення в суспільстві. Українці дивуються, що молодий чоловік взагалі не приховує відстутність моральних цінностей і зізнаються, що після цього інтерв’ю виникає бажання помити руки, як від налиплого бруду:

«Мій чоловік не вибирав ризикувати життям, він захищає свою сім'ю та країну», «Наче в лайно вступила. А з іншого боку, є наочний приклад, чому нам необхідно реформувати систему освіти МВС і військові академії», «Хочеться помити руки після такого гостя. Люди, які виїзжають отримуючи дозвіл від міністерства культури і які не повертаються, дискредитують тих хто справді хоче виїхати для допомоги Україні. Війна, звичайно, швидко показує все що було в людині»,

«Я зрозумів його вибір, тому у мене буде відповідне відношення до нього та його творчості та можливості асоціювати себе із Україною та перемогою у майбутньому. Ця людина для мене буде відсутня у полі цікавості взагалі після цього інтерв'ю, а люди, котрі співпрацюватимуть з ним будуть у чорному списку, але це не означає, що я буду його хейтити, просто ліквідую зі свого інфополя цивілізовано без питань. Ще гірше чути, що його мати мобілізувалась…».

Коментуючи скандалне інтерв’ю екс-нардеп Борислав Береза зізнався, що йому бридко навіть думати про те, що Андрій та такі як він повернуться в Україну після війни, а такі герої, як Роман Ратушний, Гліб Бабіч, Денис Антіпов та багато інших ні, бо вони віддали найцінніше, що в них було – своє життя.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

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