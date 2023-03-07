Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Facebook українська акторка театру та кіно, народна артистка УРСР Ада Роговцева зізналася, що не втомлюється молитися.

«Так болить той фронт, стільки рідних людей на тому фронті. Не спиняю молитви ні на мить. Рік тому було страшно, та не було зневіри. А зараз накриває час від часу, бо ж нестерпно! Боже! Дай сили і захисту кожному бійцю!», - написала Роговцева.

Опублікувавши своє фото, на якому вона із Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, Ада Миколаївна також звернулася до нього:

«Ви втримали Україну, Валеріє Федоровичу! Ви її звільнете!».

На допис акторки відреагувало велика кількість користувачів соцмереж. У коментарях українці пишуть, що теж моляться за кожного українського воїна, а також виловлюють компліменти Роговцевій.

«Божого благословіння, Вам! Низький уклін!»,

«Люблю Вас, пишаюся Вами! Ви теж воїн на своєму фронті! Боже милосердний збережи кожного воїна землі Української!»,

«Адо Миколаївно, Ви неперевершена! Здоров'я й Божого захисту Вам і панові Залужному! Дійсно НАШ генерал! Слава Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ!»,

«Дві людини Легенди, дякую вам за Україну, дякую ЗСУ!»,

«Молитва – велика сила», - пишуть зворушені українці.

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний прийняв рішення щодо Бахмута.

Також повідомлялось, що в Мережі з’явилися фото з особистого архіва Залужного, на яких генерала можна побачити ще зовсім юним.

Крім того Politeka.net писала, що рідні впізнали Героя, якого окупанти розстріляли після слів «Слава Україні».