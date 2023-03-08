Чоловік був змушений розлучитися зі своїм вірним другом, щоб вирушити на фронт.

Сумну історію розповіли в київському пабліку Dtp.Keiv.ua.

Згідно з повідомленням, військовий, який повернувся з зони бойових дій, розшукує свою собаку Муху.

Пса він залишав на знайомих, але «ті за ним не доглядали». Собачку часто бачили на ринку Теремки, де він шукав і просив їжу.

«Можливо, хтось щось знає про Муху. Наберіть будь ласка терміново!», - благає хозяїн Мухи.

Ця історія сколихнула користувачів соцмереж. Люди сподіваються, що у неї буде гарний кінець:

«Хазяїн не на курорті був ,і зараз, щойно повернувся шукає свою собаку, а друге - може знайомі йому брехали, що з собакеном все добре ,а по третє - нехай це буде на совісті знайомих. Головне ,щоб собакен знайшовся!», «Знайомі, на яких залишили собаку — ви ваще там, як, нормально живете?», «Ви коли-небудь шукали для тварини перетримку чи новий будинок? На це місяці, а іноді й роки витрачаються. А на початку війни ніхто не брав тварин, а навпаки, своїх вихованців викидали, рятуючи свої дупи. Людина не мала часу шукати відповідальних людей, віддав тому, хто погодився взяти».

Додамо, що раніше стала відома доля собаки з Херсона на ім’я Блек.

Родина, в якій він жив, давно евакуювалася, залишивши чотирилапого на сусідів. Але і вони покинули місто, коли був зруйнований дах над головою.

«Ми виявили собаку, обстежуючи пошкоджені після обстрілу російськими військами домоволодіння жителів Херсона. Він сидів прив’язаним на своєму обійсті, а навколо нього були страшні руїни. Пухнастий дивом уцілів», - розповідали правоохоронці, які його знайшли.

Поліцейські забрали собаку до себе, чотирилапого друга назвали Блеком. А нещодавно господарі дізналися, що Блек опинився у поліцейських, приїхали по нього і забрали з собою.

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