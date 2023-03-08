Військовий ЗСУ Валерій після поранення в серці, тяжкого осколкового поранення голови, двох операцій, які провели нейрохірурги, прийшов до тями.

Про це повідомив генеральний директор Дніпропетровської Обласної Клінічної Лікарні ім. І.І. Мечникова Сергій Риженко.

"Валерій - кадровий військовий, вони мешкали у Вінницькій області. Його виживання стало як диво.

Після отримання 27 лютого поранення прийшов до тями. Перші, кого він побачив, це втомлені обличчя лікарів та щасливу дружину з 1,5-місячною дитиною.

Вона шепотіла, боячись порушити це тендітне людське щастя зустрічі. Найважче вже позаду.

Валерій живий, іде на поправку, а Настя з дитиною чекають на його повернення додому на Вінниччину. ЇЇ завітне "люблю" відбилось в його очах", - йдеться у повідомленні Сергія Риженка.

"Радий за Вас шановні колеги за чергове врятоване життя! Повного одужання пацієнту Герою, Божої милості цій малесенькій дитині за врятованого татка";

"Безмежна подяка усім лікарям, які рятують наших захисників";

"Тисячі слів "Дякуємо" за такі теплі слова, за турботу про кожного солдата,що під вашою опікою! Хай Бог допомагає Вам робити дива, піднімати на ноги найкращих!";

"Щира дяка і повага нашим Ангелам в білих халатах!", - коментують українці.

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