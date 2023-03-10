Керівництво управління освіти Шевченківської районної адміністрації міста Києва підозрюється у привласненні більш як одного мільйона гривень бюджетних коштів, про що повідомляє 368.media.

Підозрюваними є начальник управління освіти, начальник відділу загальної середньої та позашкільної освіти та начальник відділу дошкільної освіти.

Як стало відомо, у рамках підготовки до нового навчального року 2022-2023 років виникла потреба у найкоротші терміни забезпечити меблями для сидіння укриття закладів освіти району.

Начальник управління освіти, прагнучи привласнити бюджетні кошти, залучила до кримінальної схеми фізичну особу-підприємця, начальника відділу загальної середньої та позашкільної освіти та начальника відділу дошкільної освіти. Щоб надати своїм діям законного вигляду, учасники змови мали знайти в інтернеті пропозиції із завищеними цінами на товари, що підлягають закупівлі.

Чиновники навмисне не вжили заходів щодо запиту цінових пропозицій у можливих постачальників, прагнучи укласти договір з контрольованою фізичною особою-підприємцем.

Потім, 16 серпня 2022 року, вони уклали договір на придбання:

2286 лавок для укриття з м'яким сидінням на металевому каркасі вартістю 3,086 млн. гривень,

321 дитячу лавку для укриття вартістю 328 тис. гривень,

321 безкаркасний пуф вартістю 353 тис. грн.

Розслідуванням встановлено, що металеві каркаси для укриття фізична особа-підприємець Москалець Юлія Юріївна придбала в іншого приватного підприємця за 1,53 млн. гривень.

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