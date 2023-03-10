Керівництво управління освіти Шевченківської районної адміністрації міста Києва підозрюється у привласненні більш як одного мільйона гривень бюджетних коштів, про що повідомляє 368.media.
Підозрюваними є начальник управління освіти, начальник відділу загальної середньої та позашкільної освіти та начальник відділу дошкільної освіти.
Як стало відомо, у рамках підготовки до нового навчального року 2022-2023 років виникла потреба у найкоротші терміни забезпечити меблями для сидіння укриття закладів освіти району.
Начальник управління освіти, прагнучи привласнити бюджетні кошти, залучила до кримінальної схеми фізичну особу-підприємця, начальника відділу загальної середньої та позашкільної освіти та начальника відділу дошкільної освіти. Щоб надати своїм діям законного вигляду, учасники змови мали знайти в інтернеті пропозиції із завищеними цінами на товари, що підлягають закупівлі.
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Чиновники навмисне не вжили заходів щодо запиту цінових пропозицій у можливих постачальників, прагнучи укласти договір з контрольованою фізичною особою-підприємцем.
Потім, 16 серпня 2022 року, вони уклали договір на придбання:
- 2286 лавок для укриття з м'яким сидінням на металевому каркасі вартістю 3,086 млн. гривень,
- 321 дитячу лавку для укриття вартістю 328 тис. гривень,
- 321 безкаркасний пуф вартістю 353 тис. грн.
Розслідуванням встановлено, що металеві каркаси для укриття фізична особа-підприємець Москалець Юлія Юріївна придбала в іншого приватного підприємця за 1,53 млн. гривень.
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