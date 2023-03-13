Поліцейські розшукують 8-річного Данила Солонара та 6-річного Ярослава Мирзу, які зникли на Миколаївщині.
Як повідомляється, сьогодні, 13 березня, до відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу звернулась мешканка с. Агрономія про те, що її сини, Солонар Данило та Мирза Ярослав, вдень пішли з дому на дитячий майданчик та до теперішнього часу не повернулися.
Прикмети Данила Солонара: худорлявої статури, волосся темне.
Був одягнений у темно-сіру куртку зі світловідбивними смугами, коричневі чоботи та темно-вишневі штани.
Прикмети Ярослава Мирзи: худорлявої статури, світле волосся, карі очі.
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Був одягнений у жилетку темно-синього кольору, светр чорний із жовтим, чорні рвані джинси, темні калоші .
Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження дітей, повідомити до відділу поліції № 1 Первомайського районного відділу за адресою: смт Арбузинка, вул. Шевченка, 200, або за телефонами:(096)-496-28-55, (067) 257-71-61, (097) 981-17-15, 102.