Завтра, 15-го березня, в Україні очікується похолодання.
А саме, як попереджає відома синоптикиня Наталка Діденко, в західних областях, пише Politeka.net.
За її словами, після +12+18 градусів стовпчики термометрів опустяться до денних +4+8 градусів.
«Прийде атмосферний фронт, піде дощ і навіть часом із мокрим снігом. Підготуйтеся до негоди, подбайте про взуття, парасолі, одяг відповідний та візьміть, про всяк випадок, щось від головного болю та тиску», - попередила Діденко.
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На решті території України в середу, 15 березня, втримається тепла погода, без опадів. Температура повітря протягом дня становитиме +9+13 градусів.
Сильний штормовий вітер дещо послабне, проте все одно буде рвучким. Тож Діденко жартома порадила покласти у кишеню декоративну цеглинку.
У Києві 15-го березня буде сухо, вітряно, тепло, температура повітря прогріється до +12 градусів.
«Надалі похолодання із заходу посунеться східніше, проте з кінця тижня та початку наступного знову потепліє. У суботу-неділю - суха, в більшості областей сонячна погода», - розповіла Діденко, додавши, що завтра також очікуються магнітні бурі.
Додамо, Укргідрометцентр попередив, що до кінця доби 14 березня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Україну насувається ураган.
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