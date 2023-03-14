За словами матері Наталії Іваненко, Роман потрапив в оточення на Вугледарському напрямку та був тяжко поранений.

Роман Іваненко був актором телешоу "Ліга Сміху" та бійцем Збройних Сил України. Його друзі та колеги повідомили про його смерть в мережі, а мама Романа на своїй сторінці у Facebook розповіла моторошні подробиці загибелі сина у російському полоні.

Його тримали в полоні окупанти більше місяця без їжі, води та медичної допомоги. Тіло Романа було віддано сім'ї для поховання спеціально. Шоумен знаходився на передовій на Вугледарському напрямку протягом семи місяців як оператор дронів.

За словами матері Наталії Іваненко, Роман потрапив в оточення на Вугледарському напрямку в січні і був тяжко поранений. Загарбники не надали йому медичної допомоги, і 28 лютого він помер від поранень. Тіло Романа було повернуто додому лише після того, як ворог був витіснений із певних позицій. Рідні визначили його тіло лише за ДНК та татуюванням.

Мати Романа підкреслила, що він був триманий у жахливих умовах і помер болісною смертю у катівнях ворога. Вона висловила свій гнів на росіян за їхнє нелюдське поводження з полоненим сином.

"Це не просто полон, з якого є надія повернутися, це – мученицька смерть у катівні до такого ступеня, що тіло твоє можна було впізнати тільки за ДНК та татуювання. Так, прокляті росіяни не шанують дронників першими, але не до такого ступеня!" - Написала згоріла мати.

«Я вже боюся в інст заходити 😭. Вічна пам'ять героям; 🙏 Господи, втрата за втратою 😔 Неможливо повірити…… Герою Слава!; Жаль, що такі талановиті люди йдуть у вічність!;

Як же це страшно… Щодня ми втрачаємо наших найкращих синів та дочок… Світла пам'ять 🙏🏻; Вони відправляють на війну ув'язнених, бандитів, убивць. А в нас помирають такі світлі, талановиті, красиві та найкращі люди» - пишуть у мережі.

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