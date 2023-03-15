Невідомі вкрали 13 березня пам'ятні речі з могили військовослужбовця на цвинтарі села Титусівка Хмельницького району. Про це повідомляють у поліції Вінницької області.
Мати загиблого військового звернулася до поліції Вінницької області. Поліція з'ясувала, що правопорушником був 60-річний чоловік із Хмельницького району, який раніше був притягнутий до відповідальності за насильство у сім'ї. Вкрадені речі було вилучено у чоловіка, відомо, що він забрав три гранітні статуетки та три прапори з могили військовослужбовця.
Наразі перевіряється його причетність до інших випадків порушення закону, пов'язаних із могилами.
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За цим фактом порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 297 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до 7 років позбавлення волі за насильство над могилою чи іншим місцем поховання.
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