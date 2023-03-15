Портрет розстріляного через слова "Слава Україні" військовослужбовця Олександра Мацієвського помітили на, як каже продавець, «прекрасному аксесуарі».

Рекламу запальнички помітив один з користувачів Twitter, пише Politeka.net.

Продавець описує її як «прекрасний аксесуар», яким можна користуватися із «задоволенням». В якості прекраси дизайнери обрали портрет Мацієвського, розстріл якого приголомшив не тільки Україну, але й увесь світ.

Нагадаємо, окупанти стратили українського захисника у полоні після його слів «Слава Україні».

На кадрах, які згодом потрапили в Мережу, Олександра впізнала мама і син.

Коментуючи появу запальнички із зображенням Героя, українці обурливо зазначають, що це дуже цинічно і не по людськи.

«Слів немає…», «І кондитерка з драмтеатром в Маріуполі. Ладно, я зрозумів що ті, хто продають таке кончені, но ті хто купляють?»,

«Ну, типу, звичайна жига, - залиште все як - є, нє. Навіщо тулить туди загиблого? Так, він став, як символ, як надихач для боротьби, але використовувати його образ в маркетингових цілях, це якийсь максимальний цинізм…»,

«Я зовсім цього не розумію. Ті хто таке роблять, мають людяність взагалі?».

Український снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський того фатального дня разом зі своєю групою висунувся на завдання і вступив у бій з переважаючими силами противника в Донецькій області. Усі п'ять українських воїнів, які були у групі, загинули

Забрати тіла тоді не вдалося. Героїв, які віддали життя за Україну, повернули додому для гідного поховання пізніше, під час обміну.

14 березня президент Володимир Зеленський вручив орден "Золота Зірка" матері Олександра Мацієвського.

Також повідомлялось про останню розмову Героя з мамою.